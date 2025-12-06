輔大創校百年慶典 賴清德引教宗良十四世籲棄暴力求和平

總統賴清德今（6）日出席輔仁大學創校百年慶祝大會，代表國家感謝輔大百年來發揮「真善美聖」精神為國育才。他特別感念天主教會在台灣教育、醫療及社會服務的貢獻，並提及教宗良十四世和平理念，強調「不管來自哪裡，只要愛台灣就是台灣人、就是這個國家的主人」。

賴清德出席輔仁大學百年校慶。（圖／中天新聞）

賴清德回顧輔大歷史指出，學校曾經歷停辦、遷移等困難，直到一九六一年才在于斌樞機主教帶領下恢復辦學。他引用聖經「你們是世界的光，建在山上的城是不能隱藏的」形容輔大地位，並邀請全場為輔大百年精彩喝采，現場響起熱烈掌聲。

總統特別點名多位神職人員對台灣的貢獻，包括創立輔大織品服裝學系、被譽為「織品之母」的羅邁瑞修女，讓台灣紡織業在國際佔有一席之地。他也提到在台南安平成立啟智中心的甘惠忠神父、在花蓮服務原住民數十年的劉一峰神父，以及在原住民部落奉獻一甲子的趙秀容修女。

賴清德表示，這些神職人員用行動實踐福音，彰顯天主的愛無所不在、無時無刻且無微不至。他們年輕時離開故鄉來到台灣，把台灣當成自己的家，為弱勢族群、身心障礙者、原住民孩童付出一生，這些都是天主教會在台灣愛的證明。

教宗良十四世。（圖／美聯社）

談到國際情勢，賴清德特別提到教宗良十四世近期出訪黎巴嫩等地，關心當地民眾並強調全球應放棄暴力、追求和平，共同合作對弱勢者提供關懷。他表示這個聲音發人深省，和平無價、戰爭沒有贏家，每個政府職責都應放在照顧人民而非領土擴張。

談到未來發展，總統特別肯定現任校長重視AI倫理、永續發展、國際化及社會服務的治校方針。他指出，未來是全民智慧化時代，多數人談發展都在講魄力，少有人注重倫理問題，輔大把AI倫理放在第一位值得學習，政府也將在迎接智慧化時代時注意每個人都應受到照顧。

最後，賴清德代表國家及全體國人感謝天主教會與輔仁大學長久以來對國家的卓越貢獻，並祝福輔大在校長帶領及全體師生努力下，能夠迎接更璀璨的下一個百年。

