輔大名醫江漢聲看診時遇襲 兇嫌涉殺人未遂等罪 檢聲押禁見

〔記者吳昇儒／新北報導〕泌尿科名醫江漢聲昨日下午在新北市輔仁大學附設醫院泌尿科看診時，遭佯裝就醫的男子曾柏瑋持美工刀刺殺，江當場血濺診間。保全獲報隨即控制住曾男，並報警逮人，昨日深夜送往新北地檢署偵訊。檢方訊後，認定曾男涉犯殺人未遂等罪，今早向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，30歲曾男犯案前，曾向各媒體投訴爆料系統廣發犯案預告，隨後佯裝就診進入診間行兇。

警方查出，曾男7年前曾就讀輔仁大學，對當時的校長江漢聲傳出挪用校款爭議非常不滿，因此預謀行兇。

廣告 廣告

新北地檢署檢察官偵訊後，認定曾男涉犯殺人未遂、傷害罪、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

【看原文連結】

更多自由時報報導

輔大醫院濺血！ 名醫江漢聲遭肄業生假裝看病持美工刀刺傷

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

苗栗隨機砍人男子「習性兇殘」 檢起訴求處3個無期徒刑

獨家》名醫江漢聲診間遭刺傷 凶嫌竟透過媒體預告犯罪

