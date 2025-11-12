輔大名醫江漢聲看診時遇襲 凶嫌涉殺人未遂收押

新北地院今召開聲押庭，裁定曾男羈押。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／新北報導〕泌尿科名醫江漢聲昨日下午在新北市輔仁大學附設醫院看診時，遭佯裝就醫的男子曾柏瑋持美工刀刺殺，當場血濺診間。曾嫌隨即被獲報的保全人員控制、並被警方逮捕，昨日深夜送新北地檢署偵訊；檢方認定涉犯殺人未遂等罪，今早向法院聲請羈押禁見。新北地院今召開聲押庭，裁定曾男羈押。

檢警調查，30歲曾男犯案前，曾向各媒體投訴爆料系統廣發犯案預告，隨後佯裝就診進入診間行凶。

警方查出，曾男7年前曾就讀輔仁大學，當時聽聞時任校長江漢聲傳出挪用校款爭議，心生不滿，因此預謀行凶。

新北地檢署檢察官偵訊後，認定曾男涉犯殺人未遂、傷害罪、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北地方法院今日上午召開聲押庭，認定曾男有勾串證人及反覆實施之虞，今日下午裁定羈押。

