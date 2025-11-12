輔大名醫江漢聲診間遇襲 蘇一峰揭恐怖患者「踹椅揮拳」提告勝訴

醫師蘇一峰分享，自己一年前也遇到醫療暴力，他提告後對方被判刑3個月，可易科罰金。示意圖，取自於Pexels



輔仁大學附設醫院知名泌尿科醫師江漢聲，昨（11/11）下午在診間看診時，遭曾姓男子持美工刀攻擊，導致右手腕及左腹部受傷；胸腔內科醫師蘇一峰表示，大約一年前，有一名患者一進診間就踹椅子、拍桌、揮拳，他立刻報警，近期收到判決書，該患者被判3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

蘇一峰昨在臉書發文提到，大約一年前有一名50多歲的男性病患來看診，第一次看診，一進門就踹椅子，他向對方提問，對方不耐煩咆哮拍桌，還激動揮舞拳頭，導致門診中斷將近一小時。

蘇一峰強調，醫療暴力零容忍，他當天直接報案，近日收到法院判決書，對方被依恐嚇妨害執行醫療業務罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。由於他並未受傷，這樣的刑期差不多，呼籲醫療人員同仁一起關注「醫療暴力零容忍」，也感謝法界重視。

至於刺傷江漢聲的曾姓男子，當場就被逮捕移送法辦，新北地檢署檢察官認為其涉犯《刑法》第271條第2項殺人未遂罪、第277條第1項傷害罪、第305條恐嚇罪，以及違反《醫療法》第106條第3項等罪嫌，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

