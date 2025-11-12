輔大名醫看診遇襲 嫌收押
記者孫曜樟∕台北報導
持預藏美工刀趁看診時攻擊前輔仁大學校長、泌尿科名醫江漢聲的曾姓輔大肄業生，遭警方逮捕後，新北地檢署訊後依涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌送辦，新北地方法院於十二日裁定羈押。
輔大醫院是在十一日下午二時許發生這起醫療暴力案件。行凶的曾姓男子是輔大哲學系肄業生。江漢聲過去被控掏空校產時，曾和校內學生發動罷課抗議，並在臉書上發文辱罵。當時江漢聲等人被控以虛設活動經費等方式挪用輔大校產給不屬於輔大附屬單位的輔大診所。
該案一審曾依背信罪判江漢聲十月徒刑，但二審認定難認輔大受財損，不久前改判江無罪確定。
曾男無法接受此無罪判決，在臉書ＰＯ文「沒正義就沒有和平」，批評法官是「有錢判生，沒錢判死」，並寫下「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客。」決定「替天行道」持刀至診間行凶。他犯案前曾在臉書預先寫下聲明，並向許多媒體爆料，疑為預謀犯案。
案發時，曾男佯裝病人掛號後進入診間，隨後掏出預藏的美工刀劃傷江漢聲。江漢聲右手腕被刺傷、左腹部輕微擦傷，經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險。
其他人也在看
前輔大校長江漢聲看診遭人刺傷 (圖)
輔仁大學附設醫院11日發生醫療暴力案件，前輔大校長、醫師江漢聲看診時，突然遭曾姓男子持美工刀刺傷。院方表示，將依法追究相關責任，絕不寬貸。中央社 ・ 1 天前
前輔大校長江漢聲遭人刺傷 檢聲請羈押禁見被告
（中央社記者黃旭昇新北12日電）輔大醫院醫師江漢聲遭醫療暴力攻擊，新北檢今天表示，曾姓被告經訊問後，認涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見。中央社 ・ 21 小時前
影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘等20人到案移送台北地檢署。中天新聞網 ・ 14 小時前
【更新】行賄戶政人員幫忙查個資 土開業者家中被搜出毒品
新店戶政事務所技術工王子誼，涉嫌收賄幫土地開發業者或是單幫客偷查不動產所有人與繼承人的個資，今年9月間被收押禁見，檢調繼續追查又發現，有2家土地開發業者，疑似行賄王子誼請她幫忙查詢個資，當調查官今(11/12)日前往其中一家業者呂英彰住居所執行搜索時，竟在他家中搜出毒品，最後2案併呈，晚間將他移送法辦。太報 ・ 10 小時前
謝侑芯命案調查報告出爐！大馬警「查無黃明志犯案證據」 明天將保釋
《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，黃明志預計將於明日在警方擔保下獲得保釋；對於黃明志是否與謝侑芯死因有關，總檢察署在警方調查報告中，尚未發現任何直接聯繫的線索。他強調。已指示警方進一步查明，如有新證據會採取相應行動，總檢察署亦將於明...CTWANT ・ 11 小時前
震撼賽普勒斯！12日上午規模5.2極淺層地震 暫無傷亡
地中海第3大島「賽普勒斯」於12日上午發生芮氏規模5.2的地震，震中位於科尼亞東南方約2公里處，深度僅10公里，屬於「極淺層地震」，目前尚未傳出任何人員傷亡或財產損失的消息。中天新聞網 ・ 11 小時前
詐團吸金9億！知名老牌麻辣鍋闆娘助洗錢 闆娘遭聲押禁見、13人交保
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導知名老牌麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人涉嫌將公司帳款，提供給詐團協助洗錢；北檢昨（11）日發動搜索，並拘提、約談蔡女等20名...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
毒蛋公布遲六天 藍促查汙染源
記者王超群∕台北報導 針對彰化雞蛋驗出農藥芬普尼超標三倍，食藥署卻延遲六天才公布，讓…中華日報 ・ 11 小時前
前輔大校長江漢聲看診遭刺 犯嫌遭羈押
（中央社記者黃旭昇新北12日電）輔大醫院醫師江漢聲昨天看診時遭刺傷。新北地檢署今天表示，曾姓男子涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，聲請羈押獲准。中央社 ・ 18 小時前
不爽被分手！17年內桃園恐怖情人「同手法」勒殺2任女友 收押關鍵曝光
桃園市平鎮區日前驚傳凶殺案，一名因殺人入獄假釋出獄的49歲李男，因不滿周姓前女友提分手，相約在偏僻處談判，但談判過程卻將對方勒斃。事後李男遭逮被依殺人罪移送桃檢偵辦。經調查，發現李男17年前也曾因不滿交往已婚的歐姓婦人提分手，以相同手法將婦人勒斃，遭法院判18年6月徒刑，假釋期滿後竟再度犯下類似刑案，桃園地院考量李男所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑，加上他犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
「慢性蕁麻疹」不是有症狀才吃藥！醫破解常見迷思 籲規律用藥、記錄病況
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】現年56歲、任職市調公司管理職的謝小姐從小受慢性蕁麻疹困擾，懷第二胎時症狀加劇，因喉嚨腫脹、呼吸困難三度送急診。過去的她雖然有接受治療，但藥物吃了又停，沒有規律使用，長期反覆的紅腫與劇烈搔癢害她半夜都睡不好，隔天仍得照常開會、管理團隊，身心俱疲。因此她決心積極治療，至今7年症狀逐漸趨緩，目前也持續配合醫囑服藥。 慢性蕁麻疹「紅、腫、癢」3大症狀 常被誤當食物過敏 慢性自發性蕁麻疹屬於自體免疫系統疾病，卻常被以為是單純的食物過敏，更有患者已嚴格限制飲食還是不能控制疾病。臺灣皮膚科醫學會常務理事、臺大醫院皮膚部朱家瑜主任解釋，疾病發作時，免疫細胞過度活化釋放出組織胺，會導致血管擴張、組織腫脹，患者常見有眼、唇的血管性水腫、以及發作位置和時間都不定的膨疹，又稱「風疹塊」，並伴隨劇烈搔癢。臨床上，若症狀超過6週，就有可能是慢性蕁麻疹，應提高警惕。 每5人就有1人蕁麻疹 好發於青壯年女性打擊工作表現 據統計，台灣每五人就有一人曾遇蕁麻疹發作。朱家瑜主任表示，慢性自發性蕁麻疹好發於20至40歲，其中女性約為男性的兩倍，特別是職業女性更為常見，推測需兼顧家庭、事業，蠟燭健康醫療網 ・ 14 小時前
每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏
[NOWnews今日新聞]蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜說，蕁麻疹的症狀持續超過6週時，就是慢性蕁麻疹，症狀可能會出現「紅、...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
婚育宅超搶手！「申請競爭率」高達12倍 中央社宅1470戶12月起歡喜入厝
政府推動青年婚育政策落實！國家住宅及都市更新中心今天（11／12）表示，落實居住正義，今年（2025年）第二季公告招租的中央興辦社會住宅中，已率先導入「婚育宅」機制。第二季釋出的1470戶中，特別保留5％的戶數，協助新婚兩年內或育有學齡前幼兒的家庭，政策獲得民眾熱烈響應，總計受理403件「婚育宅」申請，「申請競爭率」最高者達12倍。太報 ・ 11 小時前
彰化文雅畜牧場又驗出毒蛋
記者吳東興、陳建興、傅希堯∕綜合報導 彰化縣文雅畜牧場再度被驗出芬普尼毒，該場先前已…中華日報 ・ 11 小時前
大馬檢方：暫無證據指黃明志涉網紅命案 預計明釋放
（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。當地媒體今天報導，檢方表示目前暫無證據顯示黃明志涉案，警方預計在扣留期於明天期滿後將他釋放，但若日後出現新證據仍可依法對黃明志採取法律行動。中央社 ・ 11 小時前
嘉義縣災害應變中心鳳凰颱風第1次工作會報
(記者廖建智嘉縣報導)鳳凰颱風11日上午轉為輕度颱風，暴風圈預計在12日至13日影響嘉義縣，嘉義縣政府11日傍晚召開嘉義縣災害應變中心鳳凰颱風第1次工作會報，由縣長翁章梁主持，要求各局處做好防災準...自立晚報 ・ 10 小時前
捲謝侑芯猝死案！黃明志「暫無證據」顯示涉案 警方證實明放人
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導馬來西亞歌手黃明志近期因捲入台灣網紅謝侑芯的命案，涉嫌毒品、謀殺罪相關，遭警方延長扣押調查。據馬來西亞「八度空...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
劉謙罹肺腺癌上節目笑「抽空得了癌症」 被追問身體近況親口給出好消息！
劉謙罹肺腺癌上節目笑「抽空得了癌症」 被追問身體近況親口給出好消息！娛樂星聞 ・ 9 小時前
假冒友人闖屋綁架！男子遭囚廁所20小時 遭搶逾500萬元現金與財物
台中市西屯區一起持刀強盜案震驚社區，兩名歹徒於去年6月初凌晨闖入一處連棟透天厝，直接上五樓，將被害人綁在廁所。歹徒不僅洗劫現金與貴重物品，更逼迫被害人喝下含不明藥物的飲料，甚至假裝被害人在屋內烤肉，意圖製造意外中毒假象。被害人遭囚禁超過20小時後，趁機報警獲救，兩名嫌犯所搶現金超過五百萬元，甚至還搶走百萬起跳的貴重財物，案件在半年後抓到其中一名嫌犯，另一人則已經逃出境外，遭到通緝。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
減緩所得不均 央行：提高最低工資有幫助
[NOWnews今日新聞]立法院財政委員會明（13）日邀財政部、中央銀行等相關部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告。央行在書面報告指稱，為減緩所得不均，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前