輔大名醫看診遇襲 嫌收押

輔大前校長江漢聲十一日在診間遇襲，檢察官十二日聲押曾姓嫌犯（見圖）獲准。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

持預藏美工刀趁看診時攻擊前輔仁大學校長、泌尿科名醫江漢聲的曾姓輔大肄業生，遭警方逮捕後，新北地檢署訊後依涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌送辦，新北地方法院於十二日裁定羈押。

輔大醫院是在十一日下午二時許發生這起醫療暴力案件。行凶的曾姓男子是輔大哲學系肄業生。江漢聲過去被控掏空校產時，曾和校內學生發動罷課抗議，並在臉書上發文辱罵。當時江漢聲等人被控以虛設活動經費等方式挪用輔大校產給不屬於輔大附屬單位的輔大診所。

該案一審曾依背信罪判江漢聲十月徒刑，但二審認定難認輔大受財損，不久前改判江無罪確定。

曾男無法接受此無罪判決，在臉書ＰＯ文「沒正義就沒有和平」，批評法官是「有錢判生，沒錢判死」，並寫下「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客。」決定「替天行道」持刀至診間行凶。他犯案前曾在臉書預先寫下聲明，並向許多媒體爆料，疑為預謀犯案。

案發時，曾男佯裝病人掛號後進入診間，隨後掏出預藏的美工刀劃傷江漢聲。江漢聲右手腕被刺傷、左腹部輕微擦傷，經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險。