輔大名醫看診遭刺傷！30歲男嗆「我是來殺你的」 檢依殺人未遂起訴「求刑7年」

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

新北市新莊區輔大醫院在本月11日下午發生一起醫療暴力事件。30歲曾姓男子於下午2時許在泌尿科204診間看診時，突然掏出預藏的美工刀，高喊「我不是來看診的，我是來殺你的！」，隨即攻擊名醫、前輔大校長江漢聲。江漢聲迅速奪門逃離，但右手腕仍遭刺傷、左腹部受刀傷。事隔8日，檢方今（19）日依殺人未遂、對於醫事人員以強暴妨害其執行醫療業務等罪嫌，對曾男提起公訴，並具體求刑7年。

新北市新莊區輔大醫院在本月11日下午發生一起醫療暴力事件。（圖／取自天主教輔仁大學附設醫院官網）

回顧此案，30歲曾男11日下午2時在輔大醫院泌尿科204診間看診時，突拿出事先藏好的美工刀攻擊名醫江漢聲，江漢聲雖立刻奪門而出，仍遭美工刀刺傷右手和左腹部；經院內醫療團隊及時處置後無生命危險，狀況穩定。

據檢方調查，曾男對江漢聲因他案遭法院判決無罪確定而心懷不滿，因此於10月底在臉書上預告「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江漢聲殺人之主觀犯意 」等內容，並將該貼文設定在11月11日傍晚5時發布，藉以開脫罪名。

檢方認為，曾男不滿江漢聲所涉案件獲無罪宣判，不依法定程序為相關救濟，反持刀攻擊實現其所認知的「正義」，不尊重法院確定判決之尊崇性；又利用看診時，醫師對病患毫無防備之際，持刀襲擊被害人，造成被害人受傷與恐懼，嚴重危害社會秩序及醫病關係，依法起訴並向法院從重求刑7年有期徒刑。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

