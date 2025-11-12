輔大名醫看診遭刺 醫界齊曝悲慘經歷 他提健保卡註記
今天11月12日是醫師節，輔大醫院昨（11日）卻發生醫療暴力事件，泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓男子刺傷濺血，案件發生後引起多位醫師發文討論，紛紛回憶過往遭遇的醫療暴力事件。醫師姜冠宇則希望，病患若曾有過攻擊行為，應註記在健保卡上，才能保護醫療人員。
醫療暴力頻傳 醫紛揭自身經歷
針對該起醫療暴力事件，不少名醫跳出來呼籲絕對不可容忍。泌尿科醫師高銘鴻在臉書粉專PO文指出，自己也是曾是醫療暴力的受害者之一，當時病人提出不合理要求，在得知無法執行後，竟拿起手機朝他臉上砸來，事後雖有報警做筆錄，但過程冗長且麻煩，不能理解為什麼會有人想攻擊醫師？
胸腔科醫師蘇一峰也分享經歷，一年前曾有位50多歲的男性患者，進診間後踹椅、咆哮拍桌、揮舞拳頭，當天也是直接報案，最後對方被判有期徒刑3個月。
醫提健保卡註記 一票人喊讚
北市聯醫醫師姜冠宇PO文表示，在醫師節前夕，看到自己的老師在門診被病患亮刀刺傷，相當痛心。他認為病患在醫療場域出現攻擊行為是極為嚴重的事，如果法規允許，應要註記在健保卡上，讓醫療同仁在第一時間就能做最好的防範。網友紛紛表示贊同，認為註記後，當有過醫療暴力的患者一來，院方就能戒備，保護醫生、護理人員，也保護其他病患。
醫療暴力註記健保系統 4年前曾連署
事實上，2021年曾有人在雙和醫院醫療暴力事件後，在公共政策網路參與平臺發起「實施醫療暴力者應於健保系統註記，情節嚴重者應有對應之健保權利剝奪」連署案，當時過一天就已上萬人附議通過，不過最後衛福部回應暫不參採。
