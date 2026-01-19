輔大圖資攜手新北中山國小 打造永續海洋閱讀新體驗

輔大圖資攜手新北中山國小 打造永續海洋閱讀新體驗

新北市板橋區中山國小迎來一場跨學界的教育盛事，由輔仁大學圖書資訊學系曾品方教授帶領「輔大圖資服務隊」，展開專業服務與主題教學活動。透過產學協力，不僅優化了校內英語閱讀環境，更結合聯合國永續發展目標SDGs，為中山學子帶來一場深度與趣味兼具的學習饗宴。

本次服務隊由輔大圖資系一至四年級學生組成，發揮圖資學科專業，協助中山國小進行英語館藏編目及英語閱讀專區的空間規劃。透過系統化的整理與美化，大幅提升英語藏書的檢索便利性，為校園營造出更具吸引力的國際化閱讀氛圍。

廣告 廣告

在曾品方教授與中山國小閱讀推動教師黃雅玲老師的共同指導下，服務隊結合本校實習教師，針對「SDGs 14：保育海洋與海洋資源」設計一系列主題教學。校園內特別佈置了生動的永續海洋情境，讓學生在沉浸式氛圍中，深刻體認保護海洋生態與水下生命的必要性。

除了靜態的情境教學，團隊更精心策劃了針對五年級學生的「閱讀素養闖關活動」。學生需運用閱讀理解策略解決關卡任務。活動結合了實習老師的教學創意與大學生的服務熱誠，讓閱讀轉化為動態的探索過程，有效落實素養導向教育。

中山國小校長陳學添表示，感謝曾品方教授帶領輔大圖資服務隊長期對基層教育的關懷。此次活動結合了專業館藏規劃與SDGs國際議題，不僅豐富了學校的教學資源，更讓學生在實際參與中接軌世界，是一次非常成功的跨階段教育合作典範。