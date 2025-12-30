輔大女大生找車位遭婦撞飛！期末考恐泡湯 路邊車也遭殃

圖/TVBS

期末考週，新北市輔仁大學旁發生一起嚴重機車追撞事故，造成兩名騎士受傷。一名女大生在找車位時，雖已減速並打方向燈，卻仍被後方一名婦人騎士直接撞上，兩人當場重摔倒地，連停在路旁的機車也遭波及。事故發生時間正值大學期末考週，女大生不僅身體受傷，也可能因此無法參加重要考試。根據交通部統計，機車未保持安全距離的事故今年前9個月已造成22人死亡，超過2萬人受傷。

期末考週飛來橫禍，女大生「找車位」遭撞飛。（圖／TVBS）

這起事故發生在29日早上8點多，地點位於輔仁大學附近。從事故畫面可見，女大生騎車接近學校時已減速並打開方向燈，準備在路邊尋找停車位。然而，後方一名穿粉紅色外套的婦人騎士似乎完全沒有注意到前方路況，未減速也未煞車，直接撞上女大生。碰撞力道之大使兩人都摔倒在地，全身擦挫傷，附近停放的機車也被撞倒，場面相當驚人。

廣告 廣告

事故現場就位於學校旁邊，附近有一整排機車停車格。當時這名婦人疑似沒注意到前方路況，就撞倒了女騎士，兩人雙雙倒地，連同旁邊停放的車輛也被波及。有大學生表示，這段時間正是期末考週，也是準備放寒假的時候。該學生認為，這邊的問題主要是路寬不夠，因為摩托車會靠邊想要停車，其他車輛可能需要閃避，而後方車輛可能沒有注意到前面的車已經靠過來了。由於停車時需要在旁邊等車出來，加上路寬距離不大，就可能發生被撞的情況。

根據交通部統計，機車事故的肇事原因以「沒保持安全距離」為大宗，今年1月至9月已經造成22人死亡，超過2萬人受傷。此外，恍神、分心更是造成172人死亡，超過1萬4000人受傷。

雖然這起事故中雙方駕照都正常，也沒有酒駕或毒駕情形，警方懷疑可能是婦人騎車時沒有留意前方路況而釀成事故。女大生不僅身體受傷，恐怕也因此影響重要考試的節奏。

更多 TVBS 報導

疑「逆光」惹禍！女大生撞貨車 又遭2度追撞 3人傷

女大生震撼！同學喊「普通家庭」卻爽遊25國 網點破：你破防了

全中運舉重季軍！女大生車禍慘死台中爸媽淚崩 校方授畢業證書

夜衝武嶺19歲女大生疲勞駕駛！失控墜5米深邊坡 傷重不治

