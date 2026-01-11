輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇

社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

生財工具被砸，讓小黃運將氣炸了！地點是在新北市輔仁大學後門的一處戶外停車場，有一名運將把愛車停在這邊7天，來牽車時，發現車窗被砸破，車牌也遭到破壞，他懷疑犯案的嫌犯，可能不滿運將和與他女友走得太近，因此被尋仇！現在警方調閱監視器，要鎖定犯案對象。

小黃左後車窗被砸出一個大洞，一打開車門，坐墊上滿滿的都是碎玻璃，地面上也全都是。

受害車主陳先生vs.記者：「（有跟他結怨嗎）我有在懷疑可能。」

懷疑與人結怨，維生工具才被砸，再來到車尾。

記者：「太扯了吧。」

車牌遭凹折變形，到底被誰破壞，陳先生心裡似乎有個底。





受害車主陳先生：「（應該）是女生朋友的男朋友，因為一些誤會然後他吃醋這樣，她就說什麼，她跟她男朋友都沒什麼聯絡，然後說什麼事情也發生那麼久了，應該也不太可能會來砸車這樣。」

陳先生1/4將車，停在輔大後門這處戶外停車場，11號晚上準備開車接客，意外發現車子被大搞破壞！

民視記者馬聖傑：「這處停車場周圍其實都是空地，雖然緊鄰輔大後門，但是這邊的監視器非常少，因此很難鎖定犯案對象。」

即便懷疑是女性友人的男友吃醋犯案，但還得等監視器調出來才能釐清。不過陳先生說，對方其實知道他的車停在哪，加上車子被破壞後，財物沒被搜刮，再加上這陣子，對方曾不斷打電話給他，加深他的猜測。





受害車主陳先生：「他有一直打電話來給我，就罵說什麼，我跟他女朋友發生關係之類的，可是實際上是沒有，正常來說應該是會洗劫裡面的財物，而不是只去破壞大牌跟玻璃，他應該是不讓我營業。」

車損再加上營業損失，至少上萬元，但比起這個，陳先生更擔心自己的人身安全，決定提告，希望找出元兇。

