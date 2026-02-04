輔大攜手企業開發AI選課助理系統 解決學生選課痛點

輔仁大學與精誠資訊簽下合作意向。輔大藍易振校長野感謝精誠資訊支援外語學院英文系與科創學位學程每年 開設二至三門實務課程並提供專屬實習機會(輔仁大學提供)

大學生面對雙主修的必修課衝堂，加上可能要打工等多重因素夾擊下，排課成為頭痛問題，沒想到，輔大英文系開設「圖數據與商業難題解析」課程中，文組學生利用學校公開資料建立圖數據資料庫，並試做選課機器人原型，讓授課業師、精誠資訊副總經理林宗瀛眼睛為之一亮，促成雙方產學合作，孵化出全台首創「AI智能選課推薦系統」。

這套「AI智能選課助理」導入先進的「向量檢索（Vector RAG）」與「圖學檢索（Graph RAG）」技術，擁有理解複雜選課邏輯的強大能力。學生只需在對話框輸入直覺指令，例如：「週五避開必修，我想選一堂系外語言選修」或「幫我找週二或週四的資訊通識」系統便能自動排除衝堂與擋修限制，瞬間生成客製化的推薦課表，解決大學生最頭痛的排課難題，也減輕學校行政負擔提升校務運作效率。

輔仁大學與精誠資訊除了導入「AI智能選課助理」建置智慧校園外，精誠資訊更看準外語人才在AI時代的跨域潛力，與輔大簽署「育才獎學金」合作協議，支援外語學院英文系與科創學位學程每年開設二至三門實務課程，並提供專屬實習機會，讓學生在大二升大三的暑假就能進入業界實戰，提早卡位職場，強化競爭力。