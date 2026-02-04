輔大文組好香 攜手精誠資訊 AI選課助理系統啟用

輔大藍易振校長（左）與精誠資訊總經理林隆奮（右）互贈輔大熊與水晶球。（圖：輔大提供照片）

在AI浪潮席捲全球之際，文組學生也能成為科技轉型的關鍵推手！天主教輔仁大學與台灣資訊服務龍頭「精誠資訊」展現產學合作最新創舉，導入全台首創的「AI智能選課助理」，解決大學生最頭痛的排課難題，此系統已於115年2月正式上線，實踐學生的創意轉化為實際可運作的校園服務，不僅優化了學分規劃體驗，也減輕學校行政負擔提升校務運作效率。

面對雙主修、打工、必修衝堂等複雜變數，傳統選課系統往往讓學生焦頭爛額，本次合作緣起於一門英文系的課程，在輔大外語學院iLink計畫支持下，英文系開設「圖數據與商業難題解析」課程，邀請傑出校友、精誠資訊副總經理林宗瀛擔任業師。林宗瀛副總驚喜發現，這群人文社會背景的學生，竟能精準洞察自身「選課痛點」，利用學校公開資料建立圖數據資料庫，並試做選課機器人原型，最終在雙合作下，孵化出這套全台首創「AI智能選課推薦系統」。

這套「AI智能選課助理」導入先進的「向量檢索（Vector RAG）」與「圖學檢索（Graph RAG）」技術，擁有理解複雜選課邏輯的強大能力。學生只需在對話框輸入直覺指令，例如：「週五避開必修，我想選一堂系外語言選修」或「幫我找週二或週四的資訊通識」系統便能自動排除衝堂與擋修限制，瞬間生成客製化的推薦課表。

輔仁大學校長藍易振與精誠資訊董事長林隆奮在簽約儀式上，除了導入「AI智能選課助理」建置智慧校園，精誠資訊更看準外語人才在AI時代的跨域潛力，與輔大簽署「育才獎學金」合作協議，支援外語學院英文系與科創學位學程每年開設二至三門實務課程，並提供專屬實習機會，讓學生在大二升大三的暑假就能進入業界實戰，提早卡位職場，強化競爭力。