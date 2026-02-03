輔大校長藍易振掌舵私大協進會 將推動盟校擁抱AI技術

輔大校長藍易振(右)3日獲選第20屆私校協進會理事長，從大同大學校長何明果(左)手中接下理事長印信。（輔仁大學提供／吳嘉億新北傳真）

中華民國私立大學校院協進會今（3）日舉辦第20屆理事會議，會中選出天主教輔仁大學校長藍易振擔任理事長，強調在面臨高等教育全球化競爭及少子化浪潮的挑戰下，如何以國際高等教育管理經驗及在永續發展領域的專長上，共同攜手台私立大學校院突圍，開創高教新局。

藍易振表示，將在現任理事長大同大學校長何明果過去任期內，為私校爭取資源與生存空間的堅實基礎上，進一步深化私校的轉型與國際化，以及尋求私校透過資源共享機制的可能性，讓盟校間以更靈活地方式擁抱AI技術，培育符合未來產業需求的數位人才。

輔仁大學表示，藍易振早年赴澳洲留學，在澳洲高等教育界深耕逾三十年，從基層講師一路晉升至西雪梨大學副校長，成為該國高等教育體系中職位最高的華人之一。任職期間成功推動該校在《泰晤士高等教育》世界大學影響力排名（THE Impact Rankings）名列前茅，自民國113年返台接任輔大校長以來，推動校園國際化、學術產業化與落實ESG永續治理。

