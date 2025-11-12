輔大泌尿科名醫江漢聲看診遭刺！肄業生被聲押 校方發聲了
即時中心／綜合報導
輔大一名大學肄業的30歲曾姓男子，在校期間不滿時任校長、泌尿科名醫江漢聲的行徑；豈料，他昨（11）日下午2時多前往輔大附設醫院看診時，竟預藏持美工刀刺向對方，導致其右手腕、左腹皆有傷。事後，曾男被警方逮捕，經警訊認定對方涉犯醫療法、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後便向法院聲請羈押，對此，校方今（12）日也發聲明強調，對於此類犯罪行為，絕不姑息，全力支持院方依法追究到底。
輔大今日發聲明表示，針對11月11日，江漢聲於附設醫院遭到不理性暴力攻擊事件，在此對江漢聲表達最深切的關懷，同時對於施暴者予以最強烈的嚴正譴責，任何形式的暴力滋擾行為，不僅是對醫療秩序的無情傷害，更是對社會法治公然挑戰，「本校對於此類犯罪行為，絕不姑息，全力支持院方依法追究到底！」。
同時，輔大指出，在此鄭重承諾，他們絕對會保護每一位在職位上認真工作的教職員工。校方將作為全體同仁最堅實的後盾，立即協同附設醫院檢視相關安全防護措施，並為受到影響的同仁提供一切必要的法律協助與心理支持。
校方也說，輔仁大學作為一所天主教大學，他們堅守「真、善、美、聖」之校訓，其核心價值在於傳播愛與和平。此次暴力事件，完全違背了他們所珍視的尊重與關懷。「我們將持續倡導和平理性的溝通，拒絕一切形式的暴力敵意與傷害」。
最後，校方強調，再次重申對於對暴力的唾棄以及零容忍，懇請全體教職員工生與廣大校友們，與他們站在一起，共同守護輔仁大學這個大家庭，支持他們在醫療崗位上努力的同仁。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／輔大泌尿科名醫江漢聲看診遭刺！肄業生被聲押 校方發聲了
