輔大泌尿科名醫遇刺濺血 肄業生下狠手 校方回應了

輔大醫院昨發生醫療暴力事件，輔大肄業生、30歲曾姓男子利用看診時，持美工刀攻擊泌尿科名醫、輔大前校長江漢聲，導致江漢聲的右手腕、左腹部受傷。對此，輔仁大學發表聲明，強烈譴責施暴者，表示絕不姑息，全力支持院方依法追究到底。

30歲的曾姓男子是輔大肄業生，昨（11日）下午2時30分到輔仁大學附設醫院看病，進入江漢聲診間後沒多久就拿出預藏的美工刀，朝江漢聲刺去，導致江的右手腕遭刺傷、左腹部輕微擦傷，曾男隨後被保全壓制並遭警方逮捕，犯後依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。

輔仁大學對此發表聲明，對前校長江漢聲遭遇不理性暴力攻擊事件，表達最深的關懷，同時對施暴者予以最強烈的嚴正譴責，強調任何形式的暴力滋擾行為，是對醫療秩序的無情傷害，也是對社會法治公然挑戰，「對於此類犯罪行為，絕不姑息，全力支持院方依法追究到底」。

輔大承諾，絕對會保護每一位在職位上認真工作的教職員工，將做同仁最堅實的後盾，並立即協同附設醫院檢視相關安全防護措施，為受到影響的同仁提供一切必要的法律協助與心理支持。

輔大指出，此次暴力事件，完全違背了他們珍視的尊重與關懷，「我們將持續倡導和平理性的溝通，拒絕一切形式的暴力、敵意與傷害。」並再次重申對暴力的唾棄以及零容忍。

