輔大泌尿科名醫遇刺濺血 肄業生下狠手 校方回應了
輔大醫院昨發生醫療暴力事件，輔大肄業生、30歲曾姓男子利用看診時，持美工刀攻擊泌尿科名醫、輔大前校長江漢聲，導致江漢聲的右手腕、左腹部受傷。對此，輔仁大學發表聲明，強烈譴責施暴者，表示絕不姑息，全力支持院方依法追究到底。
30歲的曾姓男子是輔大肄業生，昨（11日）下午2時30分到輔仁大學附設醫院看病，進入江漢聲診間後沒多久就拿出預藏的美工刀，朝江漢聲刺去，導致江的右手腕遭刺傷、左腹部輕微擦傷，曾男隨後被保全壓制並遭警方逮捕，犯後依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。
輔仁大學對此發表聲明，對前校長江漢聲遭遇不理性暴力攻擊事件，表達最深的關懷，同時對施暴者予以最強烈的嚴正譴責，強調任何形式的暴力滋擾行為，是對醫療秩序的無情傷害，也是對社會法治公然挑戰，「對於此類犯罪行為，絕不姑息，全力支持院方依法追究到底」。
輔大承諾，絕對會保護每一位在職位上認真工作的教職員工，將做同仁最堅實的後盾，並立即協同附設醫院檢視相關安全防護措施，為受到影響的同仁提供一切必要的法律協助與心理支持。
輔大指出，此次暴力事件，完全違背了他們珍視的尊重與關懷，「我們將持續倡導和平理性的溝通，拒絕一切形式的暴力、敵意與傷害。」並再次重申對暴力的唾棄以及零容忍。
更多中時新聞網報導
《不良笑花》隔17年再合作 楊丞琳揪藤岡靛拍MV
MLB》拚3連霸 道奇千萬美金留孟西
NBA》亞歷山大追分 雷劈灰熊率先10勝
其他人也在看
嘉義街頭上演「爭產八點檔」！兒女疑為3億家產當街搶92歲老父
嘉義92歲郭姓老翁早年因經營太白粉、地瓜粉工廠致富，名下擁有超過70筆土地、身價逾3億元，近日卻發生爭產風波，子女們分成兩派，上月當街上演「搶父大戰」，次子將父親帶走後，還重新辦理身份證、健保卡等證件，讓長子氣得報警指控弟弟擄人，才讓整起家族紛爭曝光。太報 ・ 1 天前
影/輔大名醫江漢聲診間遭砍 負傷赴派出所做筆錄
新北市今（11）日發生一起醫療暴力案，下午2時許輔大醫院內，泌尿科名醫江漢聲遭一名曾姓男子在診間持美工刀朝揮砍，腹部與右手腕受傷幸無生命危險，晚間他負傷到派出所製作筆錄。中天新聞網 ・ 20 小時前
宜蘭宣布明放颱風假 12日全台停班停課一覽
鳳凰颱風已減弱為輕度颱風，且未來路徑南修可能從高屏一帶登陸，中央氣象署持續發布陸上海上警報，明（12）日全台10縣市在雨量或風力上都達停班停課標準，各縣市將陸續公布是否放颱風假，《中時新聞網》整理12日全台縣市停班停課資訊，一次掌握颱風假異動。中時新聞網 ・ 1 天前
曹興誠推薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤稱「絕對KO蔣萬安」：但立院黨團私心需要他
聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文喊話總統暨民進黨主席賴清德應徵召立委沈伯洋參選台北市長，稱讚沈「各方面都碾壓蔣萬安」。對此，同樣屢被點名參選的民進黨立委吳思瑤表示，這建議非常有創意與政治卓見，但須尊重沈的個人意願，就她所知，參選市長不是沈的人生選項，站在民進黨團私心立場，需要沈伯洋留在立法院。鏡報 ・ 5 小時前
遭輔大肄業生拿美工刀刺傷 名醫江漢聲最新看診時間曝光
即時中心／潘柏廷報導輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲，昨（11）日下午2時在附設醫院看診時，突然遭到一名30歲曾姓男子持美工刀攻擊，導致其右手腕、左腹皆有傷；據了解，凶嫌是學校的肄業生，在校期間不滿江漢聲所作所為，再加上江漢聲先前涉貪二審改判無罪定讞，便決定預謀犯案，而曾男事後被移送新北地檢署複訊，檢方向法院聲請羈押。至於，江漢聲則休養一個禮拜，要到下禮拜二（18日）才恢復看診。民視 ・ 4 小時前
影/假看診狂砍輔大名醫 嫌犯移送大喊「沒有正義」
新北市今（11）日發生一起醫療暴力案，一名曾姓男子（30歲）下午2時許在輔大醫院診間內，持美工刀砍傷泌尿科名醫江漢聲，晚間偵訊後被送往分局，他上車前激動大喊口號。中天新聞網 ・ 21 小時前
輔大肄業生狂刺泌尿科名醫 涉4罪裁定羈押禁見
這起驚悚的攻擊事件發生在 11 日下午 2 時許，曾男為輔大肄業生，因不滿江漢聲醫師（前輔大校長），在診間內向醫師脫口說出「我不是來看診的，我是來殺你的！」江醫師雖立即逃跑，仍遭刺傷。曾男犯案後遭保全控制，並被警方依殺人未遂等罪嫌送辦。他在移送過程中，情緒十分激...CTWANT ・ 4 小時前
名醫江漢聲看診遭襲 兇嫌多次批評輔大及參與抗爭
名醫江漢聲今天在天主教輔仁大學附設醫院看診時，被1名曾姓男子突然拿出美工刀攻擊，造成江漢聲右手腕及左腹部刺傷，旋即遭保全制止，曾男目前已被轄區林口警分局帶回釐清確切犯案動機。據悉，曾男是輔大大肄業的學生，在學校就時常抗議跟校方有衝突，這次被其刺傷的江漢聲是時任校長，從曾男臉書PO文發現，他對江漢聲非常不滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新／停班課資訊陸續宣布！8地暴風侵襲率仍破90%
新／停班課資訊陸續宣布！8地暴風侵襲率仍破90%EBC東森新聞 ・ 20 小時前
92歲翁家產逾3億！ 疑為爭產 兒女當街上演搶人大戰
嘉義一名92歲郭姓大地主，名下擁有逾3億元家產，近日卻捲入家族爭產風波！郭姓老翁的子女為了財產分配問題分成兩派，上個月更在街頭上演「搶人大戰」，次子與二嫂帶走老翁，引發長子一方報警控告擄人。律師坦言，關鍵在於老翁本人的意願，否則一切都將是白費力氣。這場家庭攻防戰，恐怕還會持續上演⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
輔大嚴正譴責曾男攻擊前校長江漢聲 支持院方依法追究
30歲男子曾柏瑋昨到新北市輔仁大學附設醫院泌尿科佯裝看診，持美工刀刺傷名醫江漢聲，江漢聲也是輔仁大學前校長，輔大今天發聲明嚴正譴責曾男的暴力攻擊，重申校方唾棄暴力以及暴力零容忍的立場，並表示對於該類犯罪行為，校方絕不姑息，全力支持輔大醫院依法追究到底。自由時報 ・ 8 小時前
輔大名醫江漢聲看診時遇襲 凶嫌涉殺人未遂收押
泌尿科名醫江漢聲昨日下午在新北市輔仁大學附設醫院看診時，遭佯裝就醫的男子曾柏瑋持美工刀刺殺，當場血濺診間。曾嫌隨即被獲報的保全人員控制、並被警方逮捕，昨日深夜送新北地檢署偵訊；檢方認定涉犯殺人未遂等罪，今早向法院聲請羈押禁見。新北地院今召開聲押庭，裁定曾男羈押。自由時報 ・ 2 小時前
男子假扮病患闖診間行凶 名醫江漢聲看診時遭刺傷
社會中心／綜合報導前輔大校長、名醫江漢聲，今天下午看診時，竟然有人假裝病人，闖入診間，還拿出預藏的美工刀攻擊，造成江翰聲右手腕刺傷、左腹部擦傷，還好沒有生命危險，警方初步調查，這一名嫌犯，過去曾經檢舉江漢聲挪用公款，可能不滿法院判江漢聲無罪，讓他心生不滿，才會持刀行兇。民視 ・ 23 小時前
明天還有颱風假？鳳凰暴風圈進入南台灣 9縣市戒備
明天還有颱風假？鳳凰暴風圈進入南台灣 9縣市戒備EBC東森新聞 ・ 9 小時前
輔大前校長江漢聲醫師看診遭人刺傷 檢聲請羈押被告裁准
輔仁大學附設醫院11日發生醫療暴力事件，輔大前校長江漢聲醫師在看診遭曾姓男子持美工刀攻擊刺傷。新北地檢署今天表示，經訊問曾姓被告，認為曾男涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見，新北地方法院下午裁准羈押，未禁見。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
「Signia by Hilton」到台南 黃偉哲力挺
[NOWnews今日新聞]福泰集團昨（11）日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作，引進國際高端品牌「SigniabyHilton」到台南的計畫，預計於「台南大億麗緻酒店」原址進行全面翻修。此舉...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
鳳凰暴風圈觸陸轉弱 估今晚登陸恆春半島
生活中心／綜合報導輕颱鳳凰步步逼近，暴風圈已經南部陸地，不過，受到地形影響，鳳凰颱風減弱又變小，不排除減弱為熱帶性低氣壓，氣象署預估，鳳凰颱風的路線再南修，今天晚間可能從恆春半島登陸，氣象署也持續發布豪雨特報，東北部、東半部嚴防豪大雨。民視 ・ 3 小時前
輔大名醫江漢聲診間遇襲 蘇一峰揭恐怖患者「踹椅揮拳」提告勝訴
輔仁大學附設醫院知名泌尿科醫師江漢聲，昨（11/11）下午在診間看診時，遭曾姓男子持美工刀攻擊，導致右手腕及左腹部受傷；胸腔內科醫師蘇一峰表示，大約一年前，有一名患者一進診間就踹椅子、拍桌、揮拳，他立刻報警，近期收到判決書，該患者被判3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元。太報 ・ 8 小時前
前輔大校長江漢聲遭人刺傷 檢聲請羈押禁見被告
（中央社記者黃旭昇新北12日電）輔大醫院醫師江漢聲遭醫療暴力攻擊，新北檢今天表示，曾姓被告經訊問後，認涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見。中央社 ・ 5 小時前
逸祥才剛結婚！遭太太娃娃爆料婚前10多通電話 「飆三字經罵丈母娘」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導TVBS節目《11點熱吵店》本集內容「夫妻開戰愛情翻盤？！進入婚姻全是考驗」，邀來4對夫妻分享彼此磨合過程，逸祥和原住民歌...FTNN新聞網 ・ 6 小時前