輔大百年校慶 諾貝爾得主、陳建仁共襄盛舉
中央研究院院士陳建仁致詞強調，對於輔仁大學近百年的卓越教學貢獻高度肯定，盛讚輔大備受學界推崇。並呼應輔大校長藍易振提出的願景，指出輔大正邁向一所「綜合型大學」，其畢業生廣泛分佈於產業、教育、醫療及社會公益組織。
陳建仁還稱讚，輔大醫院雖然成立時間不長，但在優秀團隊的帶領下發展迅速，不僅營運上達到平衡，更為鄰近社區提供了全面的醫療照護，甚至吸引遠方民眾前來尋求專業治療。此外，陳建仁也表示，諾貝爾大師的講座是一個重要「里程碑」，相信輔大的研究活動將日益深入且更加全面。
輔大校長藍易振：期許培育諾貝爾獎得主
樞機主教Peter Turkson盛讚輔大已成為一所「綜合型大學」。他強調，「綜合」不僅代表學術領域的廣度，更代表其深度與應用皆致力於探討「完人的養成」。並在最後呼應校長的期許，祝福輔大在未來能誕生自己的諾貝爾獎得主。
Rothman演講中開宗明義指出，此行最大的目的是強調「支持蓬勃的基礎研究」為何至關重要。他憂心，全球對基礎科學的支持正在減少，這種態度甚至反映在人們對公衛疫苗的忽視上。他強調，基礎研究是「好奇心驅動」的，唯有先理解生命如何運作，才能在它「不運作」時知道如何介入。
Rothman以人類壽命的躍進為例，說明基礎科學的驚人影響力。他指出，1800年人類平均壽命僅25歲，是科學家發現微生物、盤尼西林的意外誕生等基礎研究，才帶來了公衛革命。而當人類壽命延長，心血管疾病成新威脅時，再次是基礎科學拯救了生命。
Rothman説，救命藥物「斯他汀」（Statin）從1920年代鑑定膽固醇結構，到1980年代才終於開發成藥，中間的關鍵突破甚至來自研究植物性橡膠與細菌。她強調，基礎研究的價值正在於其「不可預測性」，這些知識卻是缺一不可的墊腳石。他坦言，若無這些藥物，自己「不會站在這裡」。
Rothman總結，偉大的科學突破並非源於科學家「特別聰明」，而是來自於堅持「科學方法」與長年積累的「科學文化」；他勉勵台下學者，需要耐心與持續的投入，才能為全人類的福祉帶來貢獻。
