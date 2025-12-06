輔大百年校慶 賴謝教會：愛台灣就是台灣人

賴清德總統（左四）6日出席輔仁大學創校百年感恩慶祝大會，致詞感謝天主教會及學校在台灣的奉獻。（吳嘉億攝）

天主教輔仁大學6日舉辦創校百年感恩慶祝大會，教宗良十四世親傳中英文賀電祝賀，逾2500人參加。賴清德總統出席致詞感謝天主教會及學校在台灣的偏鄉、病房以及教育上的奉獻，展現出對這塊土地的愛，詮釋只要愛台灣就是台灣人，都是國家的主人。

百年校慶由大傳系畢業的資深媒體人蘭萱主持，壓軸為百人演唱輔大校歌，當音樂響起，在場校友有如進入時光隧道，過往學校生活湧上心頭，不少人感動到熱淚盈眶。

賴清德致詞推崇天主教樞機主教于斌以深厚的信仰、堅定的遠見，成功推動1961年輔大在台復校，因為長期以來不論是在偏鄉、在病房、在最需要的角落，都可以看到神職人員以行動實踐福音，展現出對這塊土地的愛。並感謝教廷駐台代辦與主教團主席親臨現場，象徵著台灣與教廷之間，長久且深厚的友誼。

廣告 廣告

典禮上由教廷駐台代辦馬德範蒙席、台灣主教團祕書長賴效忠神父分別宣讀教宗良十四世中英文版本賀電。教宗在賀函中首先回顧學校是在1925年應教廷之請成立，並於1961年在台復校，至今仍是華語世界中唯一由教廷設立的高等教育學府，具有獨特的歷史與地位。

輔仁大學校長藍易振致詞宣布新百年的行動藍圖，包括「GRACE」5大價值，面對AI與快速變遷的挑戰，輔大將致力於培養學生的真誠（Genuine）、堅韌（Resilience）、當責（Accountability）、創造力（Creativity）與同理心（Empathy）。輔大已與全球超過500所大學合作，未來更將結合AI、生醫與人文領域的跨域優勢，讓輔大成為「以信仰照亮理性、以教育實踐永續」的世界典範。