輔大美食新選擇！墨竹亭進駐新莊，質感文青麵店，必吃麻香燃麵與超濃郁蟹黃拌麵
以燃麵為主打的墨竹亭 燃麵本家，新莊輔大店終於開幕啦！
雖然距離住家不算近，但偶爾會到新莊好市多，
採買完都會在附近覓食，剛好地利之便，可以品嚐到好吃的拌麵。
墨竹亭 燃麵本家(新莊輔大店)鄰近輔大，附近有收費停車場，
門面寬敞、格調溫潤，很有質感的一家文青麵店；
目前在雙北、桃園、新竹、台中等都有分店。
新開幕不久，新莊墨竹亭 燃麵本家的店內空間依舊非常新穎，
乾淨整潔、採光明亮，採自助式的方式，不加收服務費，這點很讚。
點餐直接用手機掃描桌上QRCode的方式點餐，點完至櫃台結帳，
餐點好時請自己端取，用完餐自行將餐盤放置回收台，省下服務費又可以多活動筋骨，何樂而不為。
小菜整齊地擺放於櫃檯的透明櫥窗內，光看就很可口又舒服。
自助區提供免費的醃白蘿蔔可自取。
辣椒分三種級數，可依本身吃辣程度來選擇。
選擇的套餐中有附一杯墨香紅茶，喝起來很古早味，
不是無糖，但甜度上還可以接受，順口不澀。
墨竹亭主以麵食為主，多種拌麵都很有興趣，第一次來還是先從招牌本家燃麵著手。
燃麵是四川的傳統小吃，以「香、滑、麻、椒、辣」五味堆疊，色香味俱全，
榨菜、花生粒、辣椒讓整體吃起來更有層次感，微辣微麻香氣很足，是好吃的辣拌麵。
同樣香氣很足的打拋豬肉拌麵，香氣又跟招牌本家燃麵不同，
以泰式香料的香氣為主，絞肉給得很大器，辣度上偏高，吃起來比燃麵還辣，
雖然好吃但邊吃邊流鼻水，不時需吃個白蘿蔔解辣，比較適合吃中辣以上的朋友。
墨竹亭也有幾款不辣的麵食，像是這款蟹黃流金拌麵就是其中之一，
也是墨竹亭的人氣麵食。難得來吃一次，加價選了雙倍蟹黃醬，要吃就吃個過癮！
雙倍蟹黃醬真的給得很足，讓麵條完全充分能沾到醬料，沒有腥味的蟹黃，
吃起來微甜鮮，搭配有咬勁的麵條，頗為驚豔，不過吃到最後會比較膩，
適合跟其他同伴交換著吃。蟹肉很軟嫩，給的也不算少。
經典摃丸湯的湯頭稍微偏油，香菜給很多，因此氣味很足。
簡單可口的椒香芙蓉，滑嫩的豆腐淋上椒香醬汁，
灑上些許花生碎增加口感跟香氣，軟嫩的豆香帶著微麻微辣的椒香醬，夠味又好吃的小菜。
淋上滷汁的炆火燙時蔬，很標準的台式風味，鹹淡適中剛剛好。
圓滾滾模樣的正川味抄手，小巧卻渾圓的抄手像是一顆小貢丸，
皮薄餡飽滿，Q彈有勁，個人頗喜歡。
吃川味怎能錯過紅油口水雞呢，去骨舒肥的雞腿肉，淋上特製紅油醬汁，
雞腿肉質軟嫩juicy，一樣是微麻微辣的很唰嘴。
收到口袋名單中許久的墨竹亭，終於一償宿願，果然餐點也沒讓人失望，
三款拌麵各有不同的風味，路線完全不一樣，小菜類也都很美味，是讓人吃了就會愛上的好吃麵食館。
所在地址：臺灣新北市新莊區中正路516-8號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30–14:30, 17:00–20:30
店家電話：02-2901-1023
文章來源：Irene's 食旅．時旅
