輔大耶誕演唱會斥資7位數卡司超強！ 羅志祥、告五人都來了

輔大耶誕演唱會堪比跨年等級，請來告五人、盧廣仲、羅志祥。（圖／TVBS）

輔仁大學舉辦一年一度的耶誕演唱會，八三么、告五人、盧廣仲、羅志祥等知名歌手輪番上陣，吸引眾多學生熱烈參與，有人清晨六點就來排隊卡位！這場成本超過七位數的盛會，全靠校友總會多年的慷慨贊助和基金會支持。告五人演唱的「帶我去找夜生活」歌詞「如果你就是一切，如果我就是絕對，如果清醒是種罪，就讓愛去蔓延，成全每個夜」，更是打動全場！

輔仁大學的耶誕演唱會由八三么開場，他們演唱了熱門歌曲「想見你想見你想見你」，瞬間點燃全場氣氛。為了這場盛會，許多學生一大早六點就來排隊卡位，只因今年的表演陣容特別強大。在正式入場時間前，輔大校園內的中美堂建築物外已排滿一圈又一圈的人龍，學生們都迫不及待想近距離欣賞多位大咖歌手的演出。

八三么開場嗨翻輔大校園。（圖／TVBS）

告五人帶來「帶我去找夜生活」等歌曲，歌詞中「如果你就是一切，如果我就是絕對，如果清醒是種罪，就讓愛去蔓延，成全每個夜」打動了在場每一位觀眾。另外，歌手Juice Boy也演唱了英文歌曲「Paradise」，歌詞「Hey, girl, you're my Caroline, Bring me into the sky, Baby, you're my paradise」為現場增添了浪漫氛圍。

羅志祥和盧廣仲等知名歌手的演出更是將活動推向高潮。這場成本超過七位數的演唱會讓許多人質疑資源從何而來，對此輔大解釋，這一切都歸功於校友總會多年來的慷慨支持，不僅出錢還出力，再加上基金會的贊助，才能讓學生不用離開校園，就能享受到跨年等級的演唱會。這樣的福利讓其他學校的學生羨慕不已，紛紛表示好想成為輔大的一員。

