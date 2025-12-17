輔大聖誕演唱會校友贊助！羅志祥、盧廣仲開唱嗨翻全場

2025年12月17日新北市／輔仁大學「輔人潮聖誕演唱會」17日晚間在學校中美堂登場，搖滾天團「八三夭」熱力開唱。（輔仁大學提供／吳嘉億新北傳真）

天主教輔仁大學「輔人潮聖誕演唱會」今（17）日晚間在學校中美堂登場，包含羅志祥、盧廣仲、告五人、八三夭等超級巨星卡司輪番演唱，連大力贊助經費的經濟系校友、萬海航運集團董事長陳致遠還攜手樂團 Live獻唱，讓現場同學們尖叫聲不斷，嗨翻全場。

輔仁大學校方表示，演會每年都靠輔大校友總會出錢出力，今年又有曾兩次登上國家音樂廳和國家交響樂團演出的校友陳致遠慷慨加碼，還和女高音璽恩帶來三首契合天主教精神及聖誕氛圍的歌曲。陳致遠並在台上分享，在輔大的日子非常快樂，才會一直與母校保持聯絡，期許同學在合理、合法也不傷害任何人的狀況下，盡量讓身邊的人開心生活。

廣告 廣告

演唱會由人氣 YouTuber「寶賤」擔任主持人，包含搖滾天團「八三夭」、Sabrina 胡恂舞、Juice Boy、薛恩及超人氣男團 FEniX等輪番登場，加上當紅樂團「告五人」與壓軸的「亞洲舞王」羅志祥，整個會場都是震耳欲聾的尖叫聲與掌聲，在聖誕節慶典前夕嗨翻輔大校園。

更多中時新聞網報導

段鈞豪愛女看《聖誕五告讚！》直呼喜歡

最幸運新人 帕拉斯忍懼高登機翼開唱

宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT