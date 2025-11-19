輔大肄業生刺殺名醫江漢聲！新北地檢依殺人未遂起訴 求刑7年

名醫江漢聲遭曾姓肄業校友刺傷，新北地檢署依殺人未遂及違反醫療法等罪起訴。 圖：翻攝自輔大醫院官網

[Newtalk新聞] 新北市泰山區的輔仁大學附設醫院11日傳出醫療暴力事件，30歲曾男就診時，突然拿出美工刀劃傷前輔大校長、名醫江漢聲，檢警查出，曾男行凶前不僅表明殺意，江漢聲逃離時更丟擲刀企圖刺傷對方，明顯有殺人意圖，新北地檢署依殺人未遂及違反醫療法等罪起訴，並具體求刑7年。

兇嫌曾男是輔大哲學系肄業生，江漢聲擔任輔大校長期間，遭指控掏空校產，當時曾男與校內學生發動罷課抗議，但江漢聲今年8月無罪確定後，曾男認為法官「有錢判生，沒錢判死」，更在社群平台寫下「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客」等言論。

曾姓男子佯裝就診，突然掏出美工刀劃傷看診的江漢聲醫師，並直言「我不是來看病的，我是來殺你的！」並在江漢聲逃跑時，儘管遭保全阻攔仍將手中美工刀丟擲出去，檢察官認定具有殺人犯意。而江漢聲醫師右手腕遭刺傷、左腹部輕微擦傷。

檢察官認為，曾男僅因不滿江漢聲另案無罪判決，以持刀攻擊對方作為實現自己所認知的「正義」，並且利用醫師問診對病患全無防備之際持刀行凶，造成被害人心理驚恐、受創，也會造成日後醫護人員須提防病患莫名攻擊，破壞醫病信賴關係，因此具體求刑7年以資懲儆。

