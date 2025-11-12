輔大肄業生狂刺泌尿科名醫 涉4罪裁定羈押禁見

輔大肄業生持刀劃傷前校長江漢聲，今遭羈押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）

新北市輔仁大學附設醫院醫師遭醫療暴力一案，新北地檢署今日表示，已向法院聲請羈押禁見獲准。30 歲曾姓男子11日下午佯裝病患名義掛號，進入前輔大校長、泌尿科名醫江漢聲的診間後，突然掏出預藏的美工刀朝其狂刺，導致江醫師右手腕及左腹部受傷。檢方認定曾男犯嫌重大，且有勾串、反覆實施之虞，因此嚴查速辦，成功羈押禁見。

這起驚悚的攻擊事件發生在 11 日下午 2 時許，曾男為輔大肄業生，因不滿江漢聲醫師（前輔大校長），在診間內向醫師脫口說出「我不是來看診的，我是來殺你的！」江醫師雖立即逃跑，仍遭刺傷。曾男犯案後遭保全控制，並被警方依殺人未遂等罪嫌送辦。他在移送過程中，情緒十分激動，一路大喊「沒有正義、沒有和平」等語。

廣告 廣告

新北檢檢察官訊問後，認定曾男涉犯刑法第 271 條第 2 項殺人未遂、傷害、恐嚇及違反《醫療法》等重罪，犯嫌重大。新北地檢署嚴厲譴責醫療暴力行為，強調對於是類案件必將嚴查速辦，以全力維護醫護人員安全及民眾就醫權益。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北捷月台有排隊潛規則？他「這樣站」竟然挨罵 北捷回應了

律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒

律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬