輔大肄業男扮病患高喊「我來殺你的」砍殺名醫江漢聲 檢求重判7年

30歲輔大哲學系肄業生曾柏瑋，因多年來不滿前校長、泌尿科名醫江漢聲在挪用校款案中獲判無罪確定，竟預謀闖入輔大附設醫院診間行凶。新北地檢署今（19日）依殺人未遂及違反《醫療法》等罪起訴，痛斥他手段惡劣、破壞醫病信任，具體求刑7年並請求法院續押。

曾男就學期間就因江漢聲涉及校務財務爭議，多次在校內舉牌抗議，反對江續任校長。雖然江漢聲最終獲判無罪，但曾男一直難以接受。今年8月判決確定後，他在臉書多次發文批判江與法官，甚至以「中國有荊軻、台灣有廖添丁」自比，暗示將以暴力伸張自認的正義。

檢方調查顯示，曾男在10月底便預寫一則貼文，內容稱「本人無殺人主觀犯意」，並以不明APP設定於11月11日傍晚5時自動發布，企圖為自己行兇後脫罪鋪路。11月11日下午2點26分，他佯裝掛號病患，直接走進江漢聲的診間。

江漢聲診察完畢、背對洗手之際，曾男突然說出：「我不是來看病，我是來殺你的！」語畢便掏出預藏美工刀，猛砍江的下半身。江雖迅速反應徒手抵擋，但仍遭劃傷，包含右腕6公分撕裂傷、左前臂淺裂傷與左手及左腹壁擦挫傷等。

江試圖逃出診間時，曾男仍不放過，將手中的美工刀大力丟向他，所幸江閃避及時才未被擊中。檢方認為，從行凶前的預告貼文、犯案過程的喊話，到丟刀追擊等行為，都足以認定曾男具有明確殺人犯意。

案發後曾男遭羈押。檢方並查出，他臉書內容多次辱罵江案法官，稱對方是「可恥的權貴奴婢」，甚至寫下「沒正義就沒有和平」、「仿效廖添丁替天行道」等語，顯示他對江漢聲及相關人士積怨極深，再犯風險極高。

檢方痛斥，曾男不循法律途徑尋求救濟，反以背後持刀攻擊醫師方式，企圖實現自認的正義；更在醫師問診毫無防備之際下手，造成醫師身心受創，也讓醫療現場瀰漫不安，嚴重破壞醫病間長久建立的信任關係，對社會秩序影響重大，應予嚴厲非難，請法院從重量處。



