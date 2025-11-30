輔大花園夜市僅7年就熄燈！在地人曝「4原因」釀倒閉

輔大花園夜市曾被譽為北台灣最大夜市，自2011年開業以來，吸引了大量遊客，單日最高曾達2萬人。然而，這個曾經的熱點在2018年宣告停業，讓人不禁思考其衰落的原因。

根據《中時新聞網》報導，輔大花園夜市面臨四大問題。首先，交通不便使得遊客難以到達，公共交通無法直達夜市，需步行一段距離。其次，夜市的主要吸引力在於美食，但缺乏娛樂設施，導致顧客體驗單調。第三，夜市內的休息空間不足，遊客希望有舒適的座位享用美食，這影響了回訪意願。最後，夜市競爭激烈，缺乏獨特特色，使其容易被其他夜市取代。

廣告 廣告

輔大花園夜市在2013年受到蘇力颱風影響，許多攤位受損，雖然經過整修和推出優惠活動，但顧客流量始終無法回到全盛時期。最終，經營者於2018年5月決定停業，標誌著這個曾經的熱門地標的結束。

延伸閱讀

酒吧進軍北市知名夜市商圈 打造「夜間星巴克」Chill感升級

打敗士林、逢甲！花蓮東大門夜市榮獲全國唯一五星金賞

日遊客夜市買帝王蟹肉棒嘆被騙！直言：應改叫普通蟹肉棒