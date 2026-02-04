輔大藍易振校長獲選私校協進會理事長 永續領航攜手私校共榮

輔大藍易振校長(右)獲選第20屆私校協進會理事長，從大同大學何明果校長(左)手中接下理事長的印信。(圖：輔大提供照片)

中華民國私立大學校院協進會舉行第20屆理事會議，會中順利選出天主教輔仁大學藍易振校長擔任理事長。藍易振校長即起正式履新，任期至117年2月2日止。面對高等教育全球化競爭及少子化浪潮的挑戰，藍易振校長表示將以其國際高等教育管理經驗，以及在永續發展領域的專長，攜手全台私立大學校院突圍，開創高教新局。

藍易振校長當選後特別向現任何明果理事長（大同大學校長）致上最高謝意，他表示，何理事長在過去兩年任期內，穩健帶領協進會凝聚共識，為私校爭取資源與生存空間，樹立了令人敬佩的典範。接下這一棒，藍易振坦言「任重道遠」，他將在既有的堅實基礎上，進一步深化私校的轉型與國際化，以及尋求私校透過資源共享機制的可能性，讓盟校間以更靈活地方式擁抱AI技術，培育符合未來產業需求的數位人才。

新任理事長藍易振博士，出生於台北士林，早年赴澳洲留學，於西雪梨大學（Western Sydney University）取得資訊管理博士學位。在澳洲高等教育界深耕逾三十年，他從基層講師一路晉升至西雪梨大學副校長，成為該國高等教育體系中職位最高的華人之一。在他擔任西雪梨大學副校長期間，成功推動該校在《泰晤士高等教育》世界大學影響力排名（THE Impact Rankings）世界第一，自民國113年返台接任輔大校長以來，積極推動校園國際化、學術產業化與落實ESG永續治理。

中華民國私立大學校院協進會成立於民國83年（1994年）1月18日，非營利社會團體的公益性質，以提昇高等教育水準，促進私立大學校院校務發展為宗旨。理事長為二年一任。