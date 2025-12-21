輔大資工生網PO「中山砍人不揪」遭法辦 校方也出手了

即時中心／徐子為報導



台北捷運與中山商圈19日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。未料事後，竟有一名彭姓輔仁大學資工系學生在社群上起鬨，在限時動態發出通緝犯張文當時的犯案畫面，並用白色文字附註「中山砍人不揪」，也被網友截圖譴責，已在社群道歉，警方已通知彭嫌及家長到案說明。據了解，輔大明（22）天將對學生約談，校方官網則於提醒師生謹慎個人網路訊息發言，以免觸法。





這名Threads帳號名稱為moneyhoney0310的網友，在限時動態發出通緝犯張文當時的犯案畫面，並用白色文字附註「中山砍人不揪」，引起網友激憤，並查出該名網友身分，據了解，現為輔仁大學資工系大二彭姓學生。網友也表示，已通知校方與檢警。



警方接獲民眾報案後，隨即清查網路，通知彭嫌及家長到案，並同步通報學校，協助加強後續關懷與預防作為。



這位網友發現自己在網路闖下大禍，已公開道歉，他稱，針對日前於社群平台發表之不當言論，本人已深刻反省。該發言係一時失言，未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉。



據媒體《自由時報》報導，輔大校方已安排明天由導師、輔導室以關懷方向約談這名彭姓學生，加強輔導機制。



輔大軍訓室今天在學校網站發布公告指出，日前發生捷運中山站隨機傷人事件，提醒同學搭乘大眾運輸工具，提高警覺、遇危險狀況立即打110報警；面對突發的社會安全事件，網路資訊往往紛雜且伴隨大量情緒，容易引發集體的焦慮與不安，因此提醒謹慎個人網路訊息發言、以免觸犯法律。

