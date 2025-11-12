輔大醫師看診遇刺 30歲男收押

天主教輔仁大學前校長、輔仁大學附設醫院醫師江漢聲11日看診時，遭30歲曾姓男子攻擊刺傷。（吳嘉億攝）

天主教輔仁大學前校長、輔仁大學附設醫院醫師江漢聲11日遭30歲曾姓男子攻擊刺傷，校方12日再度發布聲明，除了對前校長表達關懷外，強調對任何的暴力滋擾行為會給予以最強烈地嚴正譴責，全力支持院方依法追究到底。而曾男遭警方移送後，新北地檢署依《刑法》殺人未遂等罪聲請收押禁見，由新北地方法院裁定收押不禁見。

警方調查，曾男11日以掛號為由等待江漢聲看診，待進入診間，江漢聲簡單問診沒多久，曾男就拿出預藏的美工刀，對著江漢聲說要殺他，隨即揮舞美工刀往江的下半身刺過去，造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，所幸醫院保全出面壓制。

輔仁大學事後兩度發布聲明，昨日的聲明中也承諾，會保護每一位在職位上的教職員工，作為全體同仁最堅實的後盾，會立即協同附設醫院檢視相關安全防護措施，並為受到影響的同仁提供一切必要的法律協助與心理支持；暴力事件違背了尊重與關懷，將持續倡導和平理性的溝通，拒絕一切形式的暴力敵意與傷害，並重申對暴力的唾棄以及零容忍。

新北地檢署也發布訊息同樣譴責醫療暴力行為，表達對於是類案件，必將嚴查速辦，以維護醫護人員安全及民眾就醫之權益。在經檢方複訊後，認為曾男涉犯《刑法》殺人未遂、傷害、恐嚇及《醫療法》等罪嫌重大，且有串供、反覆實施之虞，向法院聲請收押禁見，法院訊問後裁定收押不禁見。