輔大醫師看診遇刺 30歲男收押
天主教輔仁大學前校長、輔仁大學附設醫院醫師江漢聲11日遭30歲曾姓男子攻擊刺傷，校方12日再度發布聲明，除了對前校長表達關懷外，強調對任何的暴力滋擾行為會給予以最強烈地嚴正譴責，全力支持院方依法追究到底。而曾男遭警方移送後，新北地檢署依《刑法》殺人未遂等罪聲請收押禁見，由新北地方法院裁定收押不禁見。
警方調查，曾男11日以掛號為由等待江漢聲看診，待進入診間，江漢聲簡單問診沒多久，曾男就拿出預藏的美工刀，對著江漢聲說要殺他，隨即揮舞美工刀往江的下半身刺過去，造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，所幸醫院保全出面壓制。
輔仁大學事後兩度發布聲明，昨日的聲明中也承諾，會保護每一位在職位上的教職員工，作為全體同仁最堅實的後盾，會立即協同附設醫院檢視相關安全防護措施，並為受到影響的同仁提供一切必要的法律協助與心理支持；暴力事件違背了尊重與關懷，將持續倡導和平理性的溝通，拒絕一切形式的暴力敵意與傷害，並重申對暴力的唾棄以及零容忍。
新北地檢署也發布訊息同樣譴責醫療暴力行為，表達對於是類案件，必將嚴查速辦，以維護醫護人員安全及民眾就醫之權益。在經檢方複訊後，認為曾男涉犯《刑法》殺人未遂、傷害、恐嚇及《醫療法》等罪嫌重大，且有串供、反覆實施之虞，向法院聲請收押禁見，法院訊問後裁定收押不禁見。
其他人也在看
花蓮 台11線拖板車打滑釀禍 貨車急煞遭撞駕駛不治
台11線花東海岸公路花蓮豐濱段12日發生重大車禍，1輛大型拖板吊車疑過彎煞車時，車尾不慎滑到對向車道，駕駛貨車的56歲黃姓男子見狀趕緊煞車，不料卻遭後方小客車追撞翻車，人卡在車內動彈不得，救護人員到現場時發現黃男已失去生命跡象，且因傷勢過重未送醫，詳細肇事原因尚待警方調查。中時新聞網 ・ 2 小時前
佯病就診攻擊名醫江漢聲 兇嫌預謀聲明「替天行道」
新北市1名曾就讀輔大但沒畢業的30歲曾姓男子，因不滿輔大前校長的名醫江漢聲，今天（11日）假借看病的名義，在看診時突然拿出美工刀攻擊江漢聲，造成江漢聲右手腕及左腹部刺傷，但隨即遭保全制止，曾男目前已被轄區林口警分局帶回釐清確切犯案動機。而稍早前，曾男在犯案前已預發在臉書的聲明曝光，自比為中國有荊軻，台灣有廖添丁與白米炸彈客，稱攻擊江漢聲是「替天行道」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市社工侵吞補助款 良心不安自首
任職於某知名社會福利基金會的張姓社工，因起貪念2度侵占身障者共6萬多元補助款，最後他良心不安，自己至派出所向員警坦承犯行。高雄地院法官認定張男符合自首要件，且事後也與基金會達成和解並分期賠償，法官審酌後依業務侵占罪判刑7月，得易科罰金，另宣告緩刑2年。可上訴。中時新聞網 ・ 2 小時前
涉洩密詐團水房 再逮1律師
喧騰一時的「台版柬埔寨」案，主嫌「藍道」杜承哲集團涉囚禁4人凌虐致死，震驚全國，檢警發現「藍道」集團委任律師鄭皓文，與詐團關係密切，涉嫌洩漏偵查祕密給詐團。檢警今年9月先拘提鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師後，12日再兵分3路搜索、拘提律師孫全平到案，警詢後依洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方訊後30萬元交保。中時新聞網 ・ 2 小時前
鏡論／電力與豬肉都聽凱因斯的話
總體經濟學裡，有一派學說稱為「凱因斯學派」。學說原意為：需求創造了供給，政府應增加支出，擴大需求，繁榮經濟。「需求創造供給」之說，也能用於其他領域。最近，二件農工大事，都印證了凱因斯學派說法：核電返場，指日可待；廚餘退場，遙遙無期。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫
台南市東區長榮路一段與林森路一段路口13日凌晨發生嚴重車禍，兩輛轎車相撞，造成共5人受傷。消防局接獲報案後立即派員前往，現場發現一車駕駛受傷送往新樓醫院，另一車4人（2男2女）則分別送往成大醫院治療。警方封鎖現場進行交通疏導與勘查，目前事故原因與責任仍在調查中。中天新聞網 ・ 3 小時前
花蓮洪災辨遺體 警方快速DNA儀90分鐘檢出型別以利比對
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災造成多人遭洪水沖走，救難人員與警消冒險進入淹水區域，陸續尋獲失蹤者。然而，由於強烈沖刷與泥沙掩埋，多數遺體外觀受損嚴重，身分辨識難度極高。為此，花蓮縣警察局鑑識科啟用新建中廣新聞網 ・ 5 小時前
殺人刑滿35天 又勒死女友遭收押
桃園市50歲李姓男子，民國97年談姊弟戀勒死歐姓人妻遭判刑18年6月確定，108年假釋出獄後，與51歲周姓女子交往，雙方分手後，李男本月10日前往周女住處求復合，兩人發生口角，李男竟又勒斃周女，事後他報警坦承殺人，檢方訊後聲押獲准。中時新聞網 ・ 2 小時前
涉嫌助詐團洗錢千萬! 知名麻辣鍋店負責人遭聲押
社會中心／綜合報導知名連鎖麻辣鍋店負責人，涉嫌協助詐團洗錢千萬！堪稱全台第一家連鎖麻辣鍋吃到飽，蔡姓老闆娘，捲入一起假檢警投資詐騙案，18名被害人，共被騙走九億，其中有一億流入十家公司帳戶，當中九家公司，都是由蔡姓負責人所掌控，疑似透過麻辣鍋品牌，降低帳戶遭警示的機率，檢方訊後將她聲押禁見。民視 ・ 7 小時前
校霸五十元索命2／帆布掩蓋白骨竟被當意外身亡原因曝光 2校霸供詞有異警鎖定追查
阿昌的骨骸被發現後，梧棲國中學生間開始流傳「學長勒索學弟」「若不繳錢就會被活埋」的說法，很多人都曾聽過，有高年級學生會向低年級學弟收討保護費，並且對不從者動粗，阿昌的家長也曾向校方提出質疑，校方雖然有召集幾名問題學生面談，但因無人承認，也沒有直接證據，所以無法處理。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光
新北市八里區昨（12）日晚間驚傳火警。警消獲報導場後，立即架設水線灌救，同時進入火場進行救援，在14樓救出一名婦人，但人已經沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，婦人仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
毒蛋流竄9縣市 國民黨團：衛福部和食藥署漠視消費者權益
芬普尼雞蛋流竄9縣市，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良11日聲稱，查到哪「公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。對此，國民黨團書記長羅智強表示，食藥署早在4日就驗出中廣新聞網 ・ 1 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 10 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前