輔大醫院攜手仁寶電腦 為視障朋友點亮溫暖

記者范瑜／綜合報導

歲末年終之際，輔仁大學附設醫院將關懷化為行動，今（29）日舉行「在光中遇見愛」歲末愛盲關懷日，邀請新北盲人重建院及伊甸基金會的視障朋友與家屬齊聚院內，透過音樂演出、生命故事分享與溫馨互動，在年終時刻彼此陪伴、相互祝福，為即將到來的新一年注入希望與力量。

「在光中遇見愛」關懷日自2022年推動至今，已成為輔大醫院歲末重要的人文行動之一，每年以不同主題回應社會關懷議題，今年特別聚焦視障朋友，透過音樂會形式，讓參與者以聽覺感受旋律層次與情感流動，在音符之間找到撫慰、陪伴與力量，也讓醫療場域展現更多溫度與共融精神。

輔大醫院指出，活動中特別邀請輔大校友、薩克斯風音樂家張林峯現場演出，以音樂分享生命故事，同時由靜心高中弦樂團帶來多首溫暖人心的經典樂曲，並安排愛盲志工分享服務歷程，促進視障朋友、醫療團隊與社福機構之間的深度交流，透過音樂與真誠互動，翻轉大眾對醫院僅是治療場域的既定印象，讓關懷在院內自然流動。

此外，仁寶電腦長期關注社會公益與弱勢關懷，今年已是第3年持續贊助「在光中遇見愛」公益活動，以實際行動支持視障朋友與醫療人文關懷。輔大醫院院長黃瑞仁表示，歲末是回顧與感謝的時刻，也是一個重新出發的起點，感謝仁寶電腦對活動的支持，使關懷行動得以順利推動。未來，輔大醫院將持續結合企業與社會資源，深化在地連結，讓醫療不只醫治身體，也能陪伴心靈，讓愛與希望在醫療場域中持續發聲。

活動邀請新北盲人重建院的視障朋友音樂演出，以及進行生命分享與溫馨互動。(輔醫提供)

輔大醫院感謝仁寶電腦贊助「在光中遇見愛」公益活動，以實際行動支持視障朋友與醫療人文關懷。(輔醫提供)

活動中特別邀請輔大校友、薩克斯風音樂家張林峯現場演出，以音樂分享生命故事。(輔醫提供)

輔大醫院今日舉行「在光中遇見愛」歲末愛盲關懷日。(輔醫提供)