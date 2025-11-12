輔大醫院泌尿科名醫遭砍！兇嫌是輔大肄業生

昨天下午2時許，新北市輔仁大學附設醫院泌尿科204診間發生一起預謀攻擊事件。30歲曾姓男子以看診名義進入診間，隨即掏出預先藏好的美工刀，朝正在看診的江漢聲醫師發動攻擊。

根據現場目擊者轉述，曾男在行兇時脫口說出「我不是來看診的，我是來殺你的」等語。江漢聲醫師察覺危險立即往診間外逃跑，但仍遭美工刀刺傷右手腕，左腹部也有擦傷。院內醫療團隊第一時間進行緊急處置，所幸傷勢並無生命危險，目前狀況穩定。

行兇者曾男隨即被醫院保全人員制伏，轄區林口警分局派員到場將其逮捕。警方當場查扣作案用美工刀一把。曾男在被警方帶離現場過程中，情緒相當激動，不斷高喊「沒有正義、沒有和平」、「違背司法、有錢判生」等語句。即使在警訊結束移送地檢署複訊時，仍持續大聲呼喊相同內容。

據了解，曾姓男子為輔仁大學哲學系肄業生。江漢聲擔任輔大校長期間，曾因被控掏空校產案，引發曾男與校內學生發動罷課抗議行動。今年8月，江漢聲獲判無罪確定後，曾男對判決結果無法接受。

調查發現，曾男疑似預謀此次攻擊行動。他在犯案前於個人臉書頁面預先撰寫聲明並設定排程發布，內容提及「沒正義就沒有和平」，並批評法官判決是「有錢判生，沒錢判死」。文中更引用歷史人物，寫道「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客」，表明要「替天行道」的決心。此外，曾男還向多家媒體發出預告，聲稱「輔大醫院有新聞」，顯示此次攻擊為預謀犯案。

警方完成初步偵訊後，依殺人未遂、恐嚇及違反《醫療法》等罪嫌將曾男移送新北地檢署。檢察官複訊後，認定曾男犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，已向法院聲請羈押禁見。

針對此次醫療暴力事件，輔仁大學附設醫院發出正式聲明。院方表示，事發當下院內同仁與保全人員第一時間上前制止攻擊行為，並立即通報警方處理。受傷的江漢聲醫師經院內醫療團隊即時處置後，已無生命危險。

輔大醫院在聲明中強烈譴責任何形式的醫療暴力行為，強調將依法追究相關責任，絕不寬貸。院方表示，後續將全力配合警方調查，並將持續強化院內安全防護措施，確保醫療人員與病患的安全。

此次事件再度引發社會對醫療暴力問題的關注。醫療場所原應是救治病患的神聖空間，醫護人員的人身安全必須獲得充分保障。相關單位呼籲民眾理性處理醫療糾紛，切勿以暴力方式解決問題。同時也提醒各醫療院所應加強安全防護措施，保障醫護人員執業安全，維護良好的醫療環境。

