輔大醫院「在光中遇見愛」歲末愛盲關懷日 攜手仁寶電腦 以音樂為視障朋友點亮年終溫暖

歲末年終之際，輔仁大學附設醫院將關懷化為行動，今（29）日舉行「在光中遇見愛」歲末愛盲關懷日，邀請新北盲人重建院及伊甸基金會的視障朋友與家屬齊聚院內，透過音樂演出、生命分享與溫馨互動，在年終時刻彼此陪伴、相互祝福，為即將到來的新一年注入希望與力量。

本次活動由輔大醫院人文處使命特色室主辦，並獲仁寶電腦工業股份有限公司溫暖支持，展現企業與醫療攜手實踐社會關懷的具體行動。輔大醫院自成立以來，始終秉持「敬天愛人、視病猶親」的核心價值，不僅致力於守護民眾健康，也持續關注社會中需要被看見與被聽見的族群，讓醫療場域成為承載關懷與希望的重要空間。

「在光中遇見愛」關懷日自2022年推動至今，已成為輔大醫院歲末重要的人文行動之一，每年以不同主題回應社會關懷議題。今年特別聚焦視障朋友，透過音樂會形式，讓參與者以聽覺感受旋律層次與情感流動，在音符之間找到撫慰、陪伴與力量，也讓醫療場域展現更多溫度與共融精神。

活動中特別邀請輔大校友、薩克斯風音樂家張林峯現場演出，以音樂分享生命故事；同時由靜心高中弦樂團帶來多首溫暖人心的經典樂曲，並安排愛盲志工分享服務歷程，促進視障朋友、醫療團隊與社福機構之間的深度交流。透過音樂與真誠互動，翻轉大眾對醫院僅是治療場域的既定印象，讓關懷在院內自然流動。

仁寶電腦長期關注社會公益與弱勢關懷，今年已是第三年持續贊助「在光中遇見愛」公益活動，以實際行動支持視障朋友與醫療人文關懷。同時，仁寶同仁亦多年來於每年中秋佳節，愛心捐贈公益月餅予本院兒童病房、安寧病房及社工室所服務之獨居長輩，將節慶的溫暖與祝福送進醫院與社區，展現企業深耕公益、持續回饋社會的溫柔力量。

黃瑞仁院長表示，歲末是回顧與感謝的時刻，也是一個重新出發的起點，感謝仁寶電腦對本次活動的大力支持，使關懷行動得以順利推動。未來，輔大醫院將持續結合企業與社會資源，深化在地連結，讓醫療不只醫治身體，也能陪伴心靈，讓愛與希望在醫療場域中持續發聲。

仁寶電腦董事長陳瑞聰則指出，企業長期關注社會公益與弱勢關懷，期盼透過實際行動回饋社會。此次能與輔大醫院攜手推動歲末愛盲關懷活動，感到格外有意義，期望藉由音樂與陪伴，為視障朋友帶來溫暖與鼓勵，也為社會注入更多正向能量。



圖/輔仁大學附設醫院將關懷化為行動，今（29）日舉行「在光中遇見愛」歲末愛盲關懷日。(輔醫提供)



圖/感謝仁寶電腦對活動的大力支持，使關懷行動得以順利推動。(輔醫提供)



圖/活動邀請新北盲人重建院及伊甸基金會共同參與。(輔醫提供)



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為輔大醫院「在光中遇見愛」歲末愛盲關懷日 攜手仁寶電腦 以音樂為視障朋友點亮年終溫暖