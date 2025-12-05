輔導更生人學木工 打磨拋光荒唐人生

花蓮的主愛之家木工職能培訓中心，協助更生人與戒癮者，透過木工學習一技之長，重新站穩人生腳步。40歲的阿國，就把握職訓的機會，考取家具木工丙級證照，成為中心第一位取得證照的人。

漂流木來回打磨，粗糙的表面逐漸變得光滑，再經過精密的切割、拼接與雕琢，原本廢棄的木材，成為一件件有價值的工藝品。

主愛之家木工學員 阿國：「做木工就剛好磨自己的心性，因為木工這一塊是，要很細心去做，每一個角度 每一個尺寸，都要去抓好，就像我們的人生一樣，你人生沒有量好 就跑掉了。」

廣告 廣告

40歲的阿國，年少時曾走偏路，出獄後，接受主愛之家的幫助，進入木工職能培訓中心學習，他把握三年多的時間，考取家具木工丙級證照，成為中心第一位獲得證照的學員。

主愛之家木工學員 阿國：「人生就像上半場 跟下半場，我的上半場已經過得很荒誕了，我不希望我的下半場跟以前一樣，我是直接跟老師講，跟經理講說 我想考證照。」

主愛之家就業緩衝中心專案經理 馮家逸：「我們很欣慰 也很開心，這位弟兄 在他不斷，自我精進成長的情況之下，他今年取得學術科的通過，當然他就可以開始承接，自己去接一些訂單。」

主愛之家木工職能培訓中心成立4年多來，已陪伴近80位更生人與戒癮者，透過木工重新找回生活方向。學員的作品，也獲得外界青睞，被五星級飯店選為伴手禮。

主愛之家就業緩衝中心專案經理 馮家逸：「(飯店)他是跟我們承製，訂購了8千件的手機架，這是兩用的，這是手機架 這一面是當杯墊。」

主愛之家就業緩衝中心主任 曾皓彥：「透過木工的學習，然後能夠來學習一技之長，那也透過這個木工，我們有做老屋修繕的工作，在這個地方學習了以後，他們能夠成為一個有幫助的人，我想這個木工場 成立的目的，跟意義 就在這個地方。」

飛揚的木屑中，透過雙手重新賦予價值的，不只是漂流木，也是自己的人生。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟教育.醫療志業x慈大企業校友 簽署合作備忘錄

市場火災波及周邊 關懷陪伴安身安心

