輔導會主委親臨板橋榮家 祝福百歲人瑞壽辰及頒春節加菜金





農曆春節將至，板橋榮家洋溢濃厚年節喜氣。輔導會嚴德發主任委員率就養養護處陳處長等蒞臨板橋榮家，祝福百歲人瑞王伯伯壽辰及致贈春節加菜金，向榮民長輩致上最誠摯關懷與新春祝福，現場氣氛溫馨熱絡。

嚴德發主任委員代表總統及行政院長致贈百歲人瑞壽屏，並親自為王伯伯掛上輔導會致送的金壽桃項鍊，復興里郭宗輝里長及板橋榮家陳桂美主任亦致贈營養補給品。主任委員接著致贈榮家春節加菜金，傳遞滿滿祝福。

王序斌伯伯，民國16年出生於廣西桂林，民國37年隨軍來臺服役，以上尉軍階榮退。退伍後仍勤奮工作，民國94年入住板橋榮家，在專業醫療團隊及照護人員細心照顧下，生活作息穩定，安然迎來百歲華誕，實屬難得。

嚴德發主委致詞表示，板橋榮家在全國16所榮家中表現亮眼，整體規劃完善，並積極導入智慧照護科技，如智慧機器人、智慧床墊及睡眠監測設備等，充分展現醫養合一成果，有效提升照護品質與安全，從各項細節可見家主任及團隊對榮民長輩的用心投入，令人十分安心。未來輔導會將持續強化榮家智慧醫療軟硬體設施，提供更完善、溫暖的照護環境。

