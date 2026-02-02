▲輔導會五大農場健康市集列車第三站抵達臺中榮總，以在地優質農產守護醫護與民眾健康。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】為推廣國內優質農產品，並以實際行動支持醫療團隊與民眾的健康生活，輔導會啟動「五大農場健康市集列車」。繼臺北榮總及高雄榮總獲得熱烈回響後，健康市集列車於2月2日駛抵第三站—臺中榮民總醫院，將來自全台五大農場的精選農特產品，直接帶進醫療場域，深化農業與醫療的交流合作。

本次健康市集延續前兩站與醫護同仁良好互動經驗，展攤商品特別挑選最受歡迎且符合醫院員工日常需求的高品質明星商品，兼顧健康、便利與年節應景特色。展售品項包括武陵、福壽山及清境農場以有機及自然農法栽培的清香茶葉；歷年人氣商品酸白菜；台東農場生產的健康有機米；彰化農場運用AI科技節水、低碳栽培並屢獲肯定的優質木瓜禮盒；以及清境農場的羊乳片等羊咩咩系列製品。

此外，現場亦準備多款年節氛圍濃厚的應景好物，如烏龍茶糖、天然果乾與優質花生，其中彰化農場專業委營戶培育、外銷歐美市場的蝴蝶蘭，造型高雅、寓意喜氣，成為最具年味的人氣送禮選擇。多元豐富的商品內容，滿足醫護同仁日常補給與送禮需求，也讓來院民眾能一次選購安心可靠的農場好物。

輔導會表示，五大農場長期秉持「安全、安心、健康」的生產理念，此次首次與中部醫界龍頭臺中榮總合作，期盼將優質在地農產品直接送到第一線醫療人員身邊，為辛勞的醫護團隊補充健康能量，同時體貼其便利選購的實際需求。透過健康市集活動，也讓來診民眾有機會認識並選購值得信賴的農場產品，落實以飲食守護健康的理念。

輔導會進一步指出，未來將持續規劃於各榮民總醫院不定期舉辦健康市集展攤，建立農場與榮院之間的長期互動橋樑，推廣五大農場優質「農場好物」於院內通路上架，讓更多醫護同仁與民眾能享用來自台灣豐饒土地的天然純淨農產，促進醫療與農業相互支持，形成健康、永續的良善循環。