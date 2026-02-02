輔導會五大農場健康市集列車 下一站臺中榮總

生活中心／綜合報導

為推廣國內優質農產品，守護醫療團隊與民眾的健康，輔導會啟動五大農場健康市集列車！繼北榮及高榮成功交流後，這班滿載優質農特產的健康列車，於2月2日駛抵第三站—臺中榮總。本次活動延續過往與醫護同仁互動的經驗，維持展攤精選了在前兩站最受歡迎、以及特別符合醫院員工需求的高質量明星商品，以實際行動深耕支持醫療團隊的健康生活。





中榮吳杰亮副院長選購最富年味彰化農場優質外銷歐美優質蝴蝶蘭花（圖／彰化農場）

本次展售產品經過農場精心挑選，特別符合醫院場域需求與農曆年節氛圍。包括來自武陵、福壽山及清境農場，以有機與自然農法栽培的清香茶葉；歷年最受歡迎的酸白菜；台東農場生產的健康有機米；彰化農場運用AI科技節水低碳獲獎優質木瓜禮盒；以及清境農場的羊乳片等羊咩咩相關製品。此外，農場也準備了最有年味應景的烏龍茶糖、天然果乾、優質花生，尤以彰化農場專業委營戶專營外銷歐美，討喜又高雅蝴蝶蘭最有年味，多元品項兼顧日常需求與送禮心意。

（右二）中榮傅雲慶院長品嘗購買彰化農場運用AI科技節水低碳獲獎在地優質木瓜禮盒（圖／彰化農場）



輔導會表示，農場長期秉持安全、安心的生產理念，首次與中部醫界龍頭中榮合作，正是希望將優質產品直接提供給辛勤醫院員工，用實際行動支持醫護團隊的健康與體恤便利選購需求，同時也讓來看診的民眾有機會接觸農場值得信賴的農產品。這不僅是一次展售，更是對醫療人員的暖心致意，透過健康營養美味優質在地農產品選擇，落實強化身體守護力。

輔導會啟動五大農場健康市集列車 ，前進台中榮總（右二）台中榮總院長傅雲慶（圖／彰化農場）





未來，輔導會將規劃不定期於各榮總舉辦類似展攤活動，持續搭建農場與榮院聯繫互動橋樑，推廣及上架提供各榮院五大農場優質「農場好物」，也讓更多醫護同仁能認識並享用這些來自美好台灣豐饒土地上純淨自然好物，共創健康，同時力挺台灣在地農業，讓醫療農業互助支持進行美好良善循環。

