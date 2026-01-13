▲輔導會五大農場優質農特產品聯合行銷，高雄榮總首發團溫馨登場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】為推廣輔導會所屬農場優質農特產品，輔導會整合旗下五大農場資源，精選多項安心、健康的農特產品，分別於台北、台中及高雄榮民總醫院辦理聯合行銷活動。首發場次於1月13日在高雄榮總盛大登場，現場展售多款來自農場自產、自製的優質農產品，讓醫護人員在院內即可輕鬆選購健康美味，同時也推出高山農場優惠住宿與旅遊方案，向第一線醫護人員表達溫馨支持與貼心關懷，鼓勵走入山林、調節身心，補充滿滿能量後再以最佳狀態回到工作崗位。

活動由輔導會精心策劃，整合高山農場武陵、福壽山、清境農場，以及平地的彰化農場與台東農場等資源，首次以聯合展攤形式進入會屬醫療院所交流。現場展售產品涵蓋各農場具代表性的特色農產，包括有機或自然農法栽種的茶葉、友善耕作的新鮮水果，以及農場自產自製的各式食品，皆以健康為核心訴求，並通過第三方檢驗及SGS等食品安全認證，嚴格把關品質，讓消費者買得安心、吃得放心。

輔導會表示，本次行銷活動精選多樣兼具高山與平地特色的農特產品，農場同仁不辭舟車勞頓共襄盛舉。其中包括來自南台灣、由屏東科技大學運用低碳省水科技、友善環境方式生產的有機木瓜，台東農場的有機米，以及福壽山高山茶葉、武陵有機杭菊、清境有機茶葉等明星商品，讓會屬醫療同仁在繁忙的工作之餘，也能以最便利的方式選購優質健康農產品。

此外，聯合行銷活動除1月13日於高雄榮總登場外，亦將於1月19日在台北榮總、2月2日在台中榮總接力舉辦，同步於各農場網路商城推出限時、限量的優惠商品快閃銷售，機會難得，邀請同仁與民眾把握時機，共同支持優質農業。

未來，輔導會將持續攜手所屬農場，透過多元通路推廣優質農特產品與旅遊住宿服務，深化與會屬醫療機構及各界的合作，讓更多民眾認識輔導會農場的用心經營與在地特色，實踐健康生活、支持農業的雙贏目標。