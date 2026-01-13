輔導會五大農場優質農特產品 高雄榮總首發團輕鬆〝GO〞

生活中心／綜合報導

為推廣輔導會農場優質農特產品，輔導會集合所屬五大農場特選優質產品，分別於台北、台中及高雄榮總辦理聯合行銷，首發第一場次1月13日於高雄榮總盛大登場，現場推廣販售不乏來自農場自產健康營養美味安心的優質農特產品；同時於高山農場推出優惠住宿旅遊，實質達成溫馨支持與貼心關懷第一線醫護人員辛勞，藉此鼓勵會屬醫護人員親近山林、調節身心，充盈飽飽能量後再活力滿滿回到工作岡位。

活動由輔導會精心策劃整合所屬五大農場，高山武陵、福壽山、清境農場與平地彰化、台東農場等資源，首次以聯合展攤形式進入所屬醫療院交流，精選多樣具產地特色的農特產品，包括由各農場生產有機或自然農法茶葉、友善栽種的新鮮水果、自產自製食品，均以健康為訴求的商品，均經過第三方檢驗、通過SGS及相關的食品衛生安全保險，嚴格篩選把關，兼顧健康、安心與優良品質。

輔導會集合所屬五大農場特選優質產品，分別於台北、台中及高雄榮總辦理聯合行銷（圖／彰化農場）





輔導會表示，本次行銷活動精選具各產地、高山、平地特色的多種農特產品，不捨百里路程共赴盛會，如來自南台灣由屏科大以低碳省水科技、友善環境生產的有機木瓜，台東的有機米，福壽山高山茶葉、武陵有機杭菊、清境有機茶葉，讓會屬醫療同仁在繁忙工作之餘，也能輕鬆便利、安心選購健康的優質農產品，另 在1月13日高雄榮總、1月19日台北榮總及2月2日台中榮總 分別辦理展攤及在各農場網路商城推出限時限量優惠商品快閃銷售，機會難得敬請好好把握感受時機。

輔導會五大農場優質農特產品高雄榮總首發團輕鬆〝GO〞（圖／彰化農場）

未來輔導會與各農場將持續透過多元通路推廣販售優質農特產品、旅遊住宿，深化與會屬醫療機構及各界合作，讓更多民眾認識輔導會所屬農場的用心與特色，實現健康生活與支持農業並蓄的目標。

