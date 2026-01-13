輔導會參訪康寧大學 協助退除役官兵重返職場

記者郭曉蓓／臺北報導

針對臺灣邁入超高齡社會的勞動力轉型需求，輔導會就學就業處處長池玉蘭今（13）日率臺北市榮服處處長黃信仁、新北市榮服處處長林振生參訪康寧大學育成中心「大健康產業平台」成果發表會，旨在透過產學並進、產訓合一及職能訓練等多元培訓管道，協助退除役官兵開拓新技能並連結優質企業實習，藉此強化技職培養與求職推介機制，精準媒合退除役官兵重返職場並投入具潛力的健康產業，實現人才價值續航。

康寧大學校長陳清溪響應總統賴清德「長照 3.0」政策，整合校內育成中心與亞太健康管理顧問有限公司、康大居護所、康柏診所及居達居家長照機構等多家產業資源，以人為本跨機構與跨體系連結政策、照護機構、社區與家庭，打造串聯「醫、養、護、康、保、藥」的跨域健康產業平台，共同提供最優質的預防醫學系統，涵蓋「保健、預防、診斷、治療、照護」之全齡精準健康產業。

池玉蘭表示，輔導會提供就學、職訓與促穩津貼等各項補助資源，降低退除役官兵學習新技能的經濟負擔，並輔以免費的履歷撰寫、職涯講座及在地媒合等全方位就業服務，期盼與康寧大學育成中心深度合作，透過資源連結開拓跨域職涯道路，極大化退除役官兵就業機會，達成產官學多贏綜效。

輔導會率臺北市榮服處、新北市榮服處參訪康寧大學大健康產業平台，攜手產學、產訓、職訓合作。（臺北市榮服處提供）

