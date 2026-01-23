輔導會參訪無人機訓練場 拓展退除役官兵就業藍海

記者林睿奕／綜合報導

國軍退除役官兵輔導委員會就學就業處處長池玉蘭，今（23）日偕職訓中心主任關永忠及臺中市榮服處副處長謝秀芬等人，參訪臺中創宇航太科技股份有限公司的創宇光華無人機訓練中心，針對無人機專業訓練、產業人才需求及未來合作模式進行交流。創宇航太執行長常四偉及光華高工董事長賈德琪親自接待，展示公司在衛星遙測與無人機戰術培訓的領先實力。

常四偉表示，創宇光華無人機訓練中心擁有標準200米定翼機無人機跑道及合法空域，是國內少數完整整合學科、術科操作至考證鑑定的一站式機構，並強調，因應政府「五大信賴產業」中的軍工產業發展，臺灣無人機市場於2025至2027年間預估將增加約5萬架無人機需求，極需大量的專業操作人才。過程中，賈德琪也帶領輔導會團隊參觀無人機訓練場、AR、VR虛擬訓練教室等無人機教學環境及設備。

池玉蘭表示，創宇光華無人機訓練中心的專業師資團隊及先進教學設備，令人印象深刻，退除役官兵具備高度紀律與戰術素養，若能結合公司專業的戰術操作與偵照原理訓練，將能有效輔導官兵取得民航局專業操作證，成為高科技航太領域的生力軍，期待雙方進一步合作、共創雙贏。

此次參訪雙方就委外職訓合作達成初步共識，未來將無人機操作訓練納入官兵職能培訓課程，透過創宇航太獨有的專業能量，協助官兵從民生應用跨足至軍工產業之專業技能，不僅滿足國家產業發展需求，更為退除役官兵開拓極具競爭力的就業藍海。

輔導會參訪創宇光華無人機訓練場，拓展退除役官兵無人機就業藍海。（輔導會提供）