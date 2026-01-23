輔導會參訪環鴻科技 深化產訓合作

記者林睿奕／綜合報導

國軍退除役官兵輔導委員會就學就業處處長池玉蘭，於今（23）日偕職訓中心主任關永忠、臺中市榮服處副處長謝秀芬及南投縣榮服處副處長羅婷婷等人，參訪環旭電子股份有限公司臺灣子公司環鴻科技南崗廠。此次訪問重點聚焦於AI人工智慧應用、智慧製造生產線以及次世代通訊技術的人才需求，期盼引領退除役官兵投入高科技核心產業。

參訪過程中，雙方針對數位化轉型趨勢及人才媒合機制進行深入交流，未來輔導會將透過產訓合作，協助培養具技術基礎的人員銜接高科技產業，為環旭電子公司提供穩定且高素質的人力資源，達成官兵穩定就業與企業永續發展的雙贏目標。

環旭電子公司人力資源副總經理簡俊才表示，公司正積極推動智慧化工廠，導入大數據分析與AI視覺檢測。同時，環電在次世代通訊領域，如5G、6G及衛星通訊具備強大研發能量。這些關鍵技術的轉型，帶動對高穩定度及具備技術潛力人才的急迫需求。

池玉蘭指出，因應AI時代的來臨，輔導會刻正積極引導退除役官兵及眷屬投入極具前景的科技產業，雖非所有退除役官兵都具備電子專業背景，但在軍中磨練出的「學習韌性」與「團隊合作精神」，使其面對智慧化產線的標準化作業與技術轉型時，能比一般從業人員更快進入狀況，展現極高的忠誠度。池玉蘭強調，退除役官兵最核心的價值在於「使命必達」的執行力，以及在高壓環境下依然能保持穩定的抗壓性。

輔導會參訪環旭電子臺灣子公司環鴻科技，觀摩智慧製造、深化產訓合作。（輔導會提供）