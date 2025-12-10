輔導會志工表揚大會 苗榮處榮獲多項殊榮

輔導會嚴德發主委（左）頒發績優榮欣志願服務運用單位獎座予陳立中處長（右）。

行政院國軍官兵退除役輔導會十日舉辦一一四年度「績優榮欣志工表揚大會」，苗栗縣榮民服務處處長陳立中率領績優榮欣志工團隊參加，並在此次大會中榮獲多項殊榮。

苗栗榮服處本次獲獎者有績優服務組長湯德仁先生、績優榮欣新進志工吳光祐先生、績優榮欣志工覃美華女士、楊秀華女士、賴美雲女士及方五妹女士等六人，榮服處也榮獲年度績優榮欣志願服務運用單位，表彰該處用心安排志工訪視獨居長者、辦理義剪、物資發放等各項活動造福榮民眷，更設立臺中榮總就診專車服務，由志工隨車服務長輩上下車、協助門診及取藥，縮短就診時間，提升醫療品質，減輕醫療負擔。

苗栗榮服處陳立中處長表示，榮欣志工隊歷來是榮民眷堅強後盾，經常輪值榮服處服務台，手把手服務臨櫃榮民眷，電話關懷高齡長者；城鄉鄰里間訪視慰問守護榮民眷；志工隊鏈結社福資源獲得寶貴物資或慷慨解囊捐贈物資；動員家小製作及分送應節食品；深入偏鄉或安養機構義剪、居家環境整理等感動服務，榮服處竭誠歡迎加入榮欣志工行列，報名請洽037-320317。