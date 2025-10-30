輔導會慶祝榮民節 海內外團體同歡
國軍退除役官兵輔導委員會成立已屆七十一週年，昨（三十）日在中彰榮譽國民之家舉辦慶祝成立七十一週年暨第四十七屆榮民節慶祝大會。活動以嘉年華形式呈現，結合園遊會、愛馬體驗、藝文美展及聯誼餐會等豐富內容，並邀集臺中榮總、榮服處、榮家及農場設攤提供醫療服務、照顧諮詢及農產品行銷等多元服務。
慶祝大會由主任委員嚴德發主持，並邀請海外榮光聯誼會、中部地區退伍軍人社團代表、軍方代表及社區民眾、學校團體共同踴躍參與，歡慶一年一度的盛會。
活動首先頒發第四十七屆榮民楷模獎狀、獎金，表揚沈榮等二十位榮民。這些榮民楷模分別來自不同領域，有人事業有成、協助榮民就業；有人慷慨捐助、扶助遺孤；亦有長年投入志願服務、熱心關懷社會的榮民代表，他們的善行義舉感動人心，足為楷模。
隨後，嚴主任委員也頒贈獎座表揚輔導退除役官兵就業績效優良企業團體，包括長榮海運公司、欣興電子公司等十二家企業與機構，感謝提供就業機會、協助退除役官兵穩定家庭與生活，對國家推動募兵制及社會安定貢獻良多。
