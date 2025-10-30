輔導會慶祝第47屆榮民節 海內外榮民及各界團體齊聚歡慶
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國軍退除役官兵輔導委員會成立已屆71週年，今（30）日在中彰榮譽國民之家舉辦慶祝成立71週年暨第47屆榮民節慶祝大會。活動以嘉年華形式呈現，結合園遊會、愛馬體驗、藝文美展及聯誼餐會等豐富內容，並邀集臺中榮總、榮服處、榮家及農場設攤提供醫療服務、照顧諮詢及農產品行銷等多元服務。
▲活動首先頒發第47屆榮民楷模獎狀、獎金，表揚沈榮等20位榮民。（圖／中彰榮譽國民之家提供）
慶祝大會由主任委員嚴德發主持，並邀請海外榮光聯誼會、中部地區退伍軍人社團代表、軍方代表及社區民眾、學校團體共同踴躍參與，歡慶一年一度的盛會。
▲活動以嘉年華形式呈現。（圖／中彰榮譽國民之家提供）
活動首先頒發第47屆榮民楷模獎狀、獎金，表揚沈榮等20位榮民。這些榮民楷模分別來自不同領域，有人事業有成、協助榮民就業；有人慷慨捐助、扶助遺孤；亦有長年投入志願服務、熱心關懷社會的榮民代表，他們的善行義舉感動人心，足為楷模。
隨後，嚴主任委員也頒贈獎座表揚輔導退除役官兵就業績效優良企業團體，包括長榮海運股份有限公司、欣興電子股份有限公司等12家企業與機構，感謝提供就業機會、協助退除役官兵穩定家庭與生活，對國家推動募兵制及社會安定貢獻良多。
本次活動同時邀請來自世界各地的海外榮光聯誼會代表47人返國參與，嚴主任委員特別頒獎表揚華府榮光聯誼會等8個單位，感謝其長期支持輔導會各項照顧與服務工作，彰顯榮民無論身在何處，皆心繫國家的榮光精神。
主任委員特別表揚並嘉勉高雄榮家非洲鼓隊，恭禧他們榮獲衛福部國健署長者活躍老化「2025阿公阿嬤活力SHOW」競賽冠軍，而今天他們為了參加榮民節活動，不僅勤加練習，並組成旗舞隊、體適能隊及標語隊，透過緊鑼密鼓的團練，展現歡聚共融的氣氛。
嚴主任委員致詞時表示，本會成立主要的目的，就是為了要好好照顧、安置一生戎馬功在國家的退除役官兵。因此，長期以來，本會承擔這個重要的使命，秉持「崇功報勳」的理念，致力於照顧榮民的各項輔導工作。不論社會如何變遷，榮民對國家的貢獻永遠無法抹滅，我們照顧退除役官兵的初心與承諾，也永遠不變。
嚴主任委員表示，對榮民(眷)的服務照顧，我們不以現況為滿足，未來會在既有的基礎之上，與時俱進，提升服務照顧的品質，並持續結合政府行動創新精神，提供榮民眷優質的服務照顧，落實「榮民在那裡，服務到那裡」，讓各項輔導工作能更符合退除役官兵實需。
大會中播放影片活動上特別播放了一部感人至深的微電影《戰爭無情．和平無價：榮民精神的永恆火炬》。這部影片透過珍貴的歷史照片與老兵真實的回憶，口述歷史讓我們重回那段戰火連天、軍民同心的時代。
影片不僅讓我們感受到戰爭的殘酷與和平的得來不易，更讓我們深刻體會到：支撐臺灣走過風雨的，是一群默默奉獻的榮民前輩。他們在軍旅生涯中保家衛國，退伍後仍投入國家建設，從橫貫公路、曾文水庫，到北迴鐵路、雪山隧道……都留下了他們的汗水與足跡。當年要是沒有榮民前輩們的犧牲奉獻，就沒有今天寶島臺灣的安居樂業，所以榮民節不僅僅是一個節日，它更是承載著我們國家的歷史，更蘊含著榮民堅毅奉獻的精神。
