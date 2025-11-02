輔導會慶祝71週年 向榮民致敬

為感念榮民在國家安全與建設的無私奉獻，臺北市榮民服務處日昨舉辦「慶祝輔導會成立七十一週年暨第四十七屆榮民節大會」，由處長黃信仁主持，並邀集榮民楷模、慈善團體、退伍軍人社團、績優進用榮民企業、輔導會所屬投資事業、績優社區服務組長及榮欣志工代表百餘人齊聚一堂，並於會後參觀榮民文物館，共同慶賀這個屬於榮民的榮耀時刻。

活動現場氣氛溫馨隆重，除祝賀余雲烈、鄧水龍、曾坤來及梁賢文等四位榮民當選年度榮民楷模外，並表揚績優人員韓嵩等五位社區服務組長，以及時清勤等五位榮欣志工；同時頒發公益團體中華熱心發展協會及績優進用榮民企業德彙資訊等六家企業公司，資助改善榮民生活與提供就業機會，成為社會善的典範。深化服務、延伸關懷，讓榮民眷都能感受到社會的尊敬與溫暖。