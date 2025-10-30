輔導會慶71週年暨榮民節 嚴德發致敬退伍英雄 感念奉獻精神

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國軍退除役官兵輔導委員會邁入71週年，今（30）日在中彰榮譽國民之家舉辦「成立71週年暨第47屆榮民節慶祝大會」。現場宛如嘉年華會，園遊會、藝文展、愛馬體驗與聯誼餐會熱鬧登場，吸引榮民眷屬、社區民眾及學校團體齊聚一堂，場面溫馨熱鬧。

慶祝大會由輔導會主任委員嚴德發親自主持，並邀請海外榮光聯誼會、中部地區退伍軍人社團、軍方代表與地方人士共襄盛舉，一同見證榮民節的榮耀時刻。

活動首先頒發「第47屆榮民楷模」獎項，表揚沈榮等20位榮民代表。這些榮民有的創業有成、協助退伍弟兄就業；有的慷慨捐助、照顧遺孤；也有長年投入志工行列、熱心公益的典範。嚴德發表示，這些楷模不僅延續軍人精神，更以實際行動回饋社會，令人敬佩。

國軍退除役官兵輔導委員會在中彰榮譽國民之家舉辦嘉年華活動，輔導會主任委員嚴德發表揚榮民楷模，活動多元內容，現場氣氛熱鬧。（中彰榮家提供）

緊接著，嚴德發頒贈獎座給長榮海運、欣興電子等12家「就業績效優良企業」，感謝企業為退除役官兵提供穩定就業機會，幫助他們順利轉銜人生下一階段，並對國家募兵制度及社會安定做出貢獻。

活動也特別邀請來自世界各地的海外榮光聯誼會代表共47人返國參與，嚴德發致贈獎牌給華府榮光聯誼會等8個單位，感謝他們長期支持輔導會的服務與照顧工作，象徵榮民精神無遠弗屆，無論身在何處都心繫國家。

值得一提的是，高雄榮家非洲鼓隊特別北上演出，曾奪下衛福部國健署「2025阿公阿嬤活力SHOW」冠軍，這次更組成旗舞、體適能與標語隊，在熱烈的鼓聲中展現活力與團結，為慶典掀起高潮。

嚴德發強調，輔導會自成立以來，始終秉持「崇功報勳」的宗旨，肩負照顧退除役官兵的重要使命。「不論社會怎麼變，榮民對國家的貢獻永遠不會被忘記，我們照顧榮民的初心也永遠不變。」他說，未來將持續強化服務品質，落實「榮民在那裡，服務到那裡」的目標。

大會最後播放微電影《戰爭無情．和平無價：榮民精神的永恆火炬》，透過珍貴歷史影像與老兵口述回憶，重現戰火歲月中軍民同心的畫面。影片讓現場觀眾動容，深刻體會榮民前輩保家衛國的犧牲與奉獻，提醒人們今日的和平生活，正是建立在他們的汗水與堅毅之上。