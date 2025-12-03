輔導會推動綠色通道服務 打造完善榮民支持網絡

記者郭曉蓓／臺北報導

中央軍事院校校友總會今（3）日於臺北市舉辦「114年第15屆第2次會員代表大會」，邀集歷屆校友及各界貴賓出席。輔導會由副主委陳進廣參加，服務照顧處專門委員徐志坪及臺北市榮民服務處副處長徐木生陪同，以展現對退伍軍人社團的重視與支持。

陳進廣致詞時感謝總會長期支持退輔業務，陳進廣指出，社會對退除役官兵的愛國情操與貢獻深具期待，盼各退伍軍人社團持續協助呼籲傳承榮民精神，堅定愛國信念，共同守護國家安全與下一代的民主幸福。

陳進廣並說明輔導會近年推動的醫療照護措施，包括於所屬榮民醫院全面設置「榮民就醫綠色通道」，提供掛號、批價、領藥等優先服務。此次活動也由同仁分送相關資訊，協助與會人員充分了解。另針對「國軍退除役官兵就醫辦法」第四條修正，自今年9月1日起，領有榮民證者於輔導會所屬醫療機構就醫，其依全民健康保險法需自付之費用，均由輔導會全額補助，落實「崇功報勳」精神，不分職業與軍階，照顧更周延。

活動在熱烈交流中圓滿結束，與會人員對輔導會推動的醫療照護與服務精進措施表達肯定；輔導會及榮服處將持續深化社團夥伴關係，為退除役官兵打造更完善的支持網絡。