輔導會攜手陸官校友總會 關懷守護榮民遺眷

記者吳典叡／臺北報導

中華民國陸軍軍官學校校友總會今（7）日於臺北市頤品大飯店舉辦「榮民遺眷關懷慰助認養遺孤宣導暨傑出校友會員表揚大會」，邀集歷屆校友、社團夥伴與各界貴賓熱情參與。輔導會由服務照顧處處長曹東發代表出席，新北市榮服處處長林振生與臺北市榮服處副處長徐木生陪同，展現對榮民遺眷服務工作的支持。

曹東發感謝校友總會長期投入公益，特別是在關懷榮民遺眷、協助遺孤認養等任務上不遺餘力。曹東發表示，輔導會始終以「照顧榮民、服務遺眷」為中心目標，未來也會持續透過社團合作、跨單位聯手，強化遺孤教育補助、急難慰助與心理支持等措施，陪伴每一位榮民子女安心成長。

徐木生在活動中分享兩名遺孤的真實故事，說明孩子們常面臨生活、學業與醫療上的沉重壓力。期盼能邀請更多民眾與公益團體一起加入，用實際行動支持最需要的孩子。徐木生表示，透過這樣的力量，可以延續軍人重情重義的精神，讓關懷持續被看見、被傳承。此外，也說明輔導會近年推動的醫療照護措施，包括於所屬榮民醫院全面設置「榮民就醫綠色通道」，提供掛號、批價、領藥等優先服務。此次活動亦由同仁分送相關資訊，協助與會人員充分了解。

活動中同步舉行傑出校友表揚，獲獎校友在各行各業都有亮眼表現，展現軍校校友「忠誠、勤奮、負責」的精神面貌，贏得現場熱烈掌聲。與會人士也對輔導會及榮服處近年在遺眷服務上的努力與創新表達肯定。

大會在溫馨互動及濃濃的同袍情誼中圓滿落幕，輔導會與各地榮服處將持續攜手社團夥伴，擴大遺眷關懷能量，讓榮民與家屬都能感受到最溫暖、最踏實的支持。