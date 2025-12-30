輔導會消保政策宣導暨有獎徵答 走進花蓮榮家與長者同樂

輔導會為提升榮民長輩對消費者保護及防詐騙議題的認識，三十日於花蓮榮家辦理「消費者保護政策宣導暨有獎徵答活動」，由輔導會簡任視察李惠寧率同廖雯玲科長、闕秀玲秘書等人蒞臨關懷，活動現場氣氛熱絡、互動熱情（見圖）。

活動中，由闕秀玲秘書進行消費者保護政策宣導，並播放反詐騙宣導影片，透過生活化案例提醒長輩常見的消費陷阱與詐騙手法，協助長輩建立正確的消保觀念。隨後進行有獎徵答，住民長輩踴躍舉手搶答，展現高度參與度，現場歡笑聲不斷。

本次活動準備豐富獎品，除輔導會貼心準備毛衣、毛帽、圍巾等實用禮品外，花防部亦提供多項精美紀念品，其中「大象造型手機架」更深受長輩喜愛，還有長輩答題後特別指定只要花防部的大象手機架，場面溫馨又有趣。

輔導會簡任視察李惠寧表示，消費者保護與防詐騙宣導是保障榮民長輩權益的重要工作，透過面對面宣導與互動式問答，能讓長輩在輕鬆的氛圍中加深印象，期盼長輩都能提高警覺、安心消費，避免成為詐騙受害者。

花蓮榮家主任游文勇表示，感謝輔導會簡任視察率領同仁到榮家關懷長輩，並帶來實用又有意義的宣導活動，讓住民在歡樂中學習生活重要知識，未來榮家也將持續結合各項資源，辦理多元宣導活動，守護長輩生活安全與權益。