輔導會職訓中心日間養成班開訓 落實訓用合一理念

記者曾昭玲／臺北報導

輔導會職訓中心日前舉辦115年度上半年日間養成班「汽機車修護」等10個班隊開訓典禮，計有學員169人參訓，由中心主任關永忠親自主持，致詞時向學員說明中心師資、設施、環境等各項現況，更期勉學員珍惜訓練資源、專注用心學習、認真努力考取證照，以期結訓後都能順利就業。

職訓中心除具有先進的設備與標準的實習工場外，更擁有全國最優秀的師資，為使訓練內容與產業現況相結合，讓學員順利進入職場，近年來輔導會在職訓中心教學設備的提升上挹注了許多預算，並要求訓練師到企業蹲點，以掌握就業市場最新技術與勞動力需求，具體落實訓用合一的理念。歷年受訓學員97%以上均能通過技能檢定取得專業證照，就業率更高達88%以上，成效顯著。

職訓中心於民國108年起連續獲得國家級辦訓品質檢測標準「TTQS」評核金牌，訓練品質受社會各界肯定。近年來更朝向與多家優良企業廠商共同規劃開辦「選、訓、用」合一的產訓合作班，讓學員有更多的受訓選擇與就業機會。今年度也規劃在北、中、南、東部等地辦理委外訓練班隊課程，讓職訓更多元化；115年各訓練班隊已陸續開班，詳細班隊名稱、訓練時數、招生人數、報名時間及受訓期程等訊息，均公開於職訓中心官方網站（http://www.vtc.gov.tw/）及FB粉絲團（https://www.facebook.com/vtcgov），歡迎榮民、榮眷、二類官兵及屆退官兵踴躍報名參訓。

輔導會職訓中心舉辦115年度上半年日間養成班開訓典禮。（職訓中心提供）