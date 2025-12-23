輔導會職訓中心聯合結訓典禮 卓越成效獲肯定

記者曾昭玲／臺北報導

輔導會職訓中心日前舉辦114年下半年日間養成班「汽機車修護」等12個班隊聯合結訓典禮，由副主任范佳慧主持，會中除頒發學員結訓證書外，並頒贈成績優異、服務熱心與全勤等各類型表現優異學員獎狀，場面交織順利完成學業的喜悅和即將離別的感傷氣氛。

副主任致詞時表示，這次結訓的12個班隊訓練時數為904及400小時，受訓期間在每位老師認真教導下，都已獲得職場所需專業基本技能，並取得相關證照與認證，對於後續就業有加分效果。期許學員都能以所學為基礎，在職場上虛心學習努力提升專業知能，同時讓自己重新出發，接受新身分、新工作，身段柔軟，時時檢討精進，才能從激烈競爭中脫穎而出，在業界發光發熱。

聯合結訓典禮的學員中有151位是屆退官兵，結訓後身分即將轉變為榮民，中心特別請大家務必前往各地榮服處報到，並透過申請數位榮福卡成為會員獲得第一手資訊，如此才可以瞭解輔導會提供給榮民像穩定就業津貼、會外職訓補助，及就學補助等各項福利，不要讓自己的權益睡著了。

職訓中心呼籲所有學員，將這半年所學訓練、設施與生活照顧等口耳相傳給親朋好友，讓他們都有機會使用輔導會的資源。職訓中心115年自辦及委外訓練班隊名稱、訓練時數、招生人數、報名時間及受訓期程等訊息，均公開於職訓中心官方網站（http://www.vtc.gov.tw/）及FB粉絲團（https://www.facebook.com/vtcgov），歡迎榮民、榮眷、二類官兵及屆退官兵踴躍報名參訓。

職訓中心辦理聯合結訓典禮訓練成效獲肯定。（輔導會職訓中心提供）