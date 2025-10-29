輔導會職訓中心表揚績優企業 感謝積極進用退除役官兵

記者曾昭玲／臺北報導

退輔會職訓中心日前舉行「114年民營事業機構團體及私立學校協助退除役官兵就業獎勵金獲獎企業頒獎暨職涯講座活動」，由中心主任關永忠頒發獎座給兩家績優獲獎企業，分別是金賓汽車公司及盛星動力資訊科技公司，感謝企業積極進用退除役官兵，協助就業成效卓越。

關主任鄭重表示，兩家獲獎企業不僅提供優質的工作環境且重視員工成長，制度完善，對退除役官兵更展現高度支持，積極進用職訓中心結訓學員，對於退除役官兵的就業貢獻突出，獲獎實至名歸，並期許未來持續深化與兩家企業之合作夥伴關係，共同協助更多退除役官兵順利銜接職場、穩定就業。

職訓中心為了協助學員訓後順利銜接職場，提供多元就業輔導服務，包括適性評量、職涯諮詢、AI虛擬面試官以及職場講座課程等，今日邀請Career就業情報公司職涯顧問曾青輝講座講授《打造亮眼履歷與面試力，開啟職場新航程》，從「履歷三大核心區塊」、「面談技巧」、「職涯規劃」三個層面闡述精闢見解，將多年職場工作經驗與現場400位學員分享，鼓勵學員勇敢跨出舒適圈，善用軍人穩重與積極特性，從眾多競爭者中脫穎而出，提升職場競爭力。藉由本次講座講授面試技巧等相關職涯發展策略，讓學員朝著正確方向去準備履歷工作，開啟個人職涯新頁，提高職場能見度，為更多優良企業注入新活力！

115年各訓練班隊名稱、訓練時數、招生人數、報名時間及受訓期程等訊息，均已公開於職訓中心官方網站http://www.vtc.gov.tw/及FB粉絲團https://www.facebook.com/vtcgov，歡迎榮民、榮眷及屆退官兵踴躍報名參訓或與職訓中心聯絡，電話：03-3321224轉701。

職訓中心主任關永忠頒發獎座給金賓汽車公司及盛星動力資訊科技公司兩家績優獲獎企業（職訓中心提供）

退輔會職訓中心辦理114年頒獎暨職涯講座活動（職訓中心提供）